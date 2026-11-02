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Filho de Sandy e Lucas Lima, Theo aparece em fotos raras e aparência chama atenção

Menino de 12 anos surgiu em registros compartilhados pelo pai

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:19

Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, apareceu em dois registros pouco comuns publicados pelo pai nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas neste domingo (1º), em um álbum com momentos de outubro, e chamaram a atenção dos seguidores por mostrarem o quanto o menino de 12 anos cresceu.

Em uma das fotos, Theo aparece de costas durante um passeio a um restaurante com Lucas. O registro também deixou à mostra os cabelos cacheados do garoto. Em outra imagem, ele está sentado no banco do passageiro do carro, concentrado na leitura de um livro durante uma viagem.

Lucas Lima faz post com o filho, Theo 1 de 18

A aparição despertou a curiosidade justamente pela postura discreta adotada pelos pais em relação à exposição do filho. Desde o nascimento de Theo, Sandy e Lucas evitam publicar imagens que revelem o rosto do menino, mesmo após o fim do casamento.

"Gente, Theo tá enorme!", comentou uma seguidora. "Está um moço lindo de cabelos cacheados", elogiou outra. "Não creio que Théo tá desse tamanho. Cacheadinho, igual o Anjo", escreveu uma terceira. "Que fotos incríveis. Esse lugar é surreal. E também tomei um susto com o tamanho do Theo hahaha socorro. Nasceu ontem, para!!! (perdi colágeno só de ver essa foto)", brincou mais uma.

Por que Sandy e Lucas não mostram o rosto do filho?

A decisão de preservar a identidade de Theo tem como objetivo permitir que ele escolha, quando tiver maturidade, se deseja ou não ter uma vida pública. Sandy já falou sobre o assunto durante uma participação no podcast "Quem Pode, Pod" e explicou que sua própria experiência sob os holofotes influenciou a escolha.

A cantora também contou que morar em Campinas, no interior de São Paulo, facilita a proteção da privacidade do filho, já que a cidade não tem a mesma presença de paparazzi de grandes centros como o Rio de Janeiro.

"Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo", afirmou.

Na ocasião, Sandy explicou que pessoas próximas e fãs que encontram Theo costumam respeitar o pedido da família para não divulgar fotos do menino. Para ela, manter o rosto do filho longe da exposição permite que ele frequente espaços públicos e tenha uma rotina mais próxima da de outras crianças.