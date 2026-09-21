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Filho de Virginia sofre acidente em casa e vai parar no hospital; saiba detalhes

José Leonardo pulou de um sofá para outro e teve que ser acompanhado por médico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:16

José Leonardo chegou a machucar o nariz
José Leonardo chegou a machucar o nariz Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia levou um susto nesta segunda-feira (21) após o filho, José Leonardo, de apenas 1 ano, ter um acidente doméstico, ao cair e machucar o nariz.

Nos Story do Instagram, a influenciadora publicou uma foto com Zé, como é carinhosamente conhecido o filho no hospital. Na foto, Zé está em pé na cama, abraçado a mãe.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

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Publicação de Virginia
Publicação de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

“José deu um susto na gente hoje pós almoço, pulou de um sofá pra outro, bateu o narizin e machucou, graças a Deus está tudo certo com ele, foi só um susto mesmo!”, escreveu Virginia no Story do Instagram.

Tags:

Virginia

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