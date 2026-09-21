Filho de Virginia sofre acidente em casa e vai parar no hospital; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:16
Virginia levou um susto nesta segunda-feira (21) após o filho, José Leonardo, de apenas 1 ano, ter um acidente doméstico, ao cair e machucar o nariz.
Nos Story do Instagram, a influenciadora publicou uma foto com Zé, como é carinhosamente conhecido o filho no hospital. Na foto, Zé está em pé na cama, abraçado a mãe.
Filhos de Virginia e Zé Felipe
“José deu um susto na gente hoje pós almoço, pulou de um sofá pra outro, bateu o narizin e machucou, graças a Deus está tudo certo com ele, foi só um susto mesmo!”, escreveu Virginia no Story do Instagram.