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Filho de Wagner Moura surge em novas fotos e chama atenção por semelhança com o pai; veja

Bem Moura, de 20 anos, estreia como ator ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:45

Wagner Moura com o filho Bem Moura Crédito: Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com IA)

Bem Moura, filho mais velho do ator Wagner Moura e da fotógrafa Sandra Delgado, apareceu em fotos novas dos bastidores de seu primeiro trabalho como ator de cinema. Nas imagens divulgadas neste domingo (15), o rapaz de 20 anos chamou atenção por estar muito parecido com o pai.

Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos

Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos por Reprodução/Instagram
Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos por Reprodução/Instagram
Wagner Moura com o filho Bem Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
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Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos por Reprodução/Instagram

O jovem, que faz faculdade de cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos, já tinha trabalhado apenas atrás das câmeras. Agora, ele vai atuar pela primeira vez no filme 'Elizabeth Costello', dirigido por Monique Gardenberg e gravado em São Paulo. Na história, baseada em um livro do escritor J.M. Coetzee, Bem faz o neto da personagem de Marieta Severo e também trabalha com Humberto Carrão.

O ator passou por testes antes de ser escolhido para o elenco. A família de Wagner Moura mora nos Estados Unidos desde 2017, onde Bem se dedica aos estudos.

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Em entrevista recente ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, Wagner Moura falou sobre a estreia do filho no cinema e brincou sobre o jeito independente do rapaz. “Ele não pede licença para nada, não tem isso de pedir licença”, disse o ator.

Bem, filho de Wagner Moura estreia como ator em filme

Bem Moura, Marieta Severo e Humberto Carrão iniciaram os ensaios para o filme "Elizabeth Costello" por Divulgação
Wagner Moura e o filho durante gravações de 'Agente Secreto' (2025) por Reprodução / Redes Sociais
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Wagner Moura com o filho Bem Moura por Reprodução/Instagram
Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos por Reprodução/Instagram
Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos por Reprodução/Instagram
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Bem Moura, Marieta Severo e Humberto Carrão iniciaram os ensaios para o filme "Elizabeth Costello" por Divulgação

O artista baiano também comemorou o fato de o filho trabalhar com amigos próximos dele logo no primeiro filme. “A Monique botou na cabeça que um dos personagens é o Bem. Fez um teste, ele passou e vai fazer um filme com a Marieta Severo e Humberto Carrão, que são grandes amigos meus. São basicamente três personagens. Acho que é um filme maravilhoso para ele começar”, contou Wagner.

Além de Bem, Wagner Moura e Sandra Delgado têm outros dois filhos: Salvador, de 16 anos, e José, de 14. O filho do meio também já mostrou gosto pela arte e gravou um vídeo que aparece na peça 'Julgamento - Depois do Inimigo do Povo', estrelada pelo pai na Europa.

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Wagner Moura bem Moura

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