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Filho do meio, Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica e Luciano; veja

Apresentadores postaram registros com o filho nas redes sociais nesta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:28

Luciano Huck, Benício Huck e Angélica
Luciano Huck, Benício Huck e Angélica Crédito: Reprodução | Instagram

Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, fez 19 anos nesta terça-feira (3) e ganhou mensagens carinhosas dos pais. Os dois usaram o Instagram para postar fotos que mostram do adolescente, desde quando ele era pequeno até hoje.

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica por Reprodução/Instagram
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Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica por Reprodução/Instagram

Angélica publicou várias fotos com o aniversariante e comentou como o tempo passou depressa. Ela lembrou a época em que o rapaz cabia no colo, disse ter muito orgulho do homem que ele se tornou e o chamou de companheiro para todas as horas.

"19 anos do meu Beni! Como o tempo voa! Parece que foi ontem que te tinha pequenininho nos meus braços e hoje vejo esse menino incrível, cheio de personalidade, sonhos e um coração lindo. Você é luz que ilumina todos à sua volta e meu parceiro pra qualquer aventura dessa vida! Que orgulho de ver você crescendo e se tornando esse homem tão especial. Tô aqui pra sempre, torcendo, vibrando, aplaudindo cada conquista e caminhando ao seu lado. Que a vida seja sempre generosa com você, meu amor! Te amo infinito!", disse a apresentadora. 

Luciano Huck também reuniu momentos com o filho em diferentes fases da vida. Em um texto descontraído, o apresentador contou que Benício é a mente da casa, além de ser alguém responsável, organizado e muito carinhoso.

  • Leia na íntegra:

"Hoje é o dia dele. Este abraço e estes registros dizem muito sobre ele. Sobre nós. Sobre o amor que nos une. Meu parceiro de tantas aventuras.

Nosso filho do meio. Nosso orgulho. Um dos maiores amores do mundo.

Benício é a cabeça matemática da família. Engenheiro por natureza, organizado, diligente, responsável. Mas é também dono de um dos corações mais doces que já conheci. Carinhoso, amigo, parceiro, leal, generoso e sempre atento a quem está ao seu redor.

Viver e conviver com você nesses últimos 19 anos tem sido, ao lado da sua mãe e dos seus irmãos, de longe a jornada mais bonita e prazerosa da minha vida.

Que privilégio é ser seu pai, acompanhar seus passos, ver o homem que você está se tornando e, acima de tudo, poder dividir a vida com você. Te amo ao infinito e além, Beni.

Feliz aniversário, meu filho!"

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram
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Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Luciano por Reprodução/Instagram

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Os dois também são pais de Joaquim, de 21 anos, e de Eva, de 14. Huck fez questão de citar a convivência com a família e agradeceu a chance de ver Benício crescendo e construindo o próprio caminho.

Angélica terminou o texto prometendo continuar firme ao lado do filho em cada nova etapa, enquanto o pai encerrou a homenagem desejando felicidades para a nova fase.

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Tags:

Angélica Luciano Huck Aniversário Benício Huck

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