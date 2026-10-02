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Filhos de Cristiano Araújo crescem e mostram detalhes de vida reservada após 11 anos da morte do pai

Cantor sertanejo deixou dois filhos, João Gabriel, de 17 anos, e Bernardo, de 13, que são os únicos herdeiros diretos do artista e vivem sob os cuidados de suas respectivas mães

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:52

Filhos de Cristiano Araújo fazem rara aparição ao lado do tio, Felipe Araújo Crédito: Reprodução | Instagram

Em 2026 completa 11 anos da morte do cantor Cristiano Araújo, que deixou saudades no coração de vários fãs, mas principalmente de amigos e familiares.

O cantor sertanejo deixou dois filhos, João Gabriel, de 17 anos, e Bernardo, de 13, que são os únicos herdeiros diretos do artista e vivem sob os cuidados de suas respectivas mães. João Gabriel é filho do cantor com Luana Rodrigues, já Bernardo é filho do artista com Elisa Leite.

Filhos de Cristiano Araújo 1 de 7

Desde o acidente de carro que vitimou Cristiano Araújo, em 2015, as famílias dos adolescentes optaram por preservar a privacidade dos dois. No entanto, alguns momentos especiais da vida dos irmãos foram compartilhados nas redes sociais por familiares.

Em maio deste ano, Elisa Leite, mãe de Bernardo, publicou registros da Primeira Comunhão do filho em uma igreja católica, momento celebrado pela família do adolescente.

"Sacramento da Primeira comunhão do meu menino. Senhor, guie sempre os caminhos dele, cuide e me dê maturidade para direciona-lo para o caminho da fé. Obrigada por tanto. Tenho tanto orgulho de você filho!", escreveu Elisa na legenda da publicação.

O avô paterno do adolescente, João Reis, também fez uma homenagem aos netos nas redes sociais. "Hoje é um dia importante para todos nós e, principalmente, para o Bernardo, em que ele vai receber a Primeira Eucaristia, um sacramento da Igreja Católica no qual o fiel recebe pela primeira vez o corpo e o sangue de Jesus Cristo! Parabéns, meu neto, por esse dia", destacou.

Apesar da vida reservada, João Gabriel e Bernardo são vistos juntos em ocasiões familiares. Em janeiro, os dois participaram do aniversário de Bernardo e posaram um ao lado do outro na celebração, abraçados e sorridentes.