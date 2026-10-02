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Filhos de Cristiano Araújo crescem e mostram detalhes de vida reservada após 11 anos da morte do pai

Cantor sertanejo deixou dois filhos, João Gabriel, de 17 anos, e Bernardo, de 13, que são os únicos herdeiros diretos do artista e vivem sob os cuidados de suas respectivas mães

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:52

Filhos de Cristiano Araújo fazem rara aparição ao lado do tio, Felipe Araújo
Filhos de Cristiano Araújo fazem rara aparição ao lado do tio, Felipe Araújo Crédito: Reprodução | Instagram

Em 2026 completa 11 anos da morte do cantor Cristiano Araújo, que deixou saudades no coração de vários fãs, mas principalmente de amigos e familiares.

O cantor sertanejo deixou dois filhos, João Gabriel, de 17 anos, e Bernardo, de 13, que são os únicos herdeiros diretos do artista e vivem sob os cuidados de suas respectivas mães. João Gabriel é filho do cantor com Luana Rodrigues, já Bernardo é filho do artista com Elisa Leite.

Filhos de Cristiano Araújo

Cristiano Araújo e os filhos por Reprodução/Arquivo pessoal
Filho de Cristiano Araújo, Bernardo, recebeu caixa com diversos pertences do pai por Reprodução/Arquivo pessoal
Cristiano Araújo e o filho bernardo por Reprodução/Arquivo pessoal
Cristiano Araújo com os filhos Bernardo e João Gabriel por Reprodução/Arquivo pessoal
Os filhos de Cristiano Araújo: Bernardo de 12 anos e João Gabriel de 16 anos por Reprodução/Arquivo pessoal
Cristiano Araujo por Reprodução
Cristiano Araújo: A tragédia ocorrida em junho de 2015 chocou o Brasil. O acidente aconteceu na BR-153, em Goiás. O veículo, onde ele e a namorada estavam, capotou na rodovia, matando o casal na hora. por Foto: Divulgação
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Cristiano Araújo e os filhos por Reprodução/Arquivo pessoal

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Desde o acidente de carro que vitimou Cristiano Araújo, em 2015, as famílias dos adolescentes optaram por preservar a privacidade dos dois. No entanto, alguns momentos especiais da vida dos irmãos foram compartilhados nas redes sociais por familiares.

Em maio deste ano, Elisa Leite, mãe de Bernardo, publicou registros da Primeira Comunhão do filho em uma igreja católica, momento celebrado pela família do adolescente.

"Sacramento da Primeira comunhão do meu menino. Senhor, guie sempre os caminhos dele, cuide e me dê maturidade para direciona-lo para o caminho da fé. Obrigada por tanto. Tenho tanto orgulho de você filho!", escreveu Elisa na legenda da publicação.

O avô paterno do adolescente, João Reis, também fez uma homenagem aos netos nas redes sociais. "Hoje é um dia importante para todos nós e, principalmente, para o Bernardo, em que ele vai receber a Primeira Eucaristia, um sacramento da Igreja Católica no qual o fiel recebe pela primeira vez o corpo e o sangue de Jesus Cristo! Parabéns, meu neto, por esse dia", destacou.

Apesar da vida reservada, João Gabriel e Bernardo são vistos juntos em ocasiões familiares. Em janeiro, os dois participaram do aniversário de Bernardo e posaram um ao lado do outro na celebração, abraçados e sorridentes.

Meses depois, em maio, os dois voltaram a aparecer juntos em registros publicados nas redes sociais. Dessa vez, João Gabriel e Bernardo estavam acompanhados do avô, João Reis, durante um passeio. Nas fotos, os irmãos aparecem sorrindo ao lado do empresário em um momento de descontração em família.

Tags:

Cristiano Araújo

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