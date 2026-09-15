Filho de famosos, ex-Malhação revela que divide a carreira de ator com bico em loja: ‘Pra não ficar sem comer’

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:55
Caian Zattar, conhecido por novelas como “Malhação” e “Elas por Elas”, abriu o jogo sobre a situação financeira na carreira de ator e disse que concilia o trabalho na arte com atendente em uma loja no Centro do Rio de Janeiro.
Hoje na série “Alucinação”, do canal Brasil, o filho dos atores Licurgo Spínola e Adriana Zattar disse que precisa de dinheiro para pagar as contas.
Caian Zattar
“Preciso ter dinheiro para pagar as contas. A equipe da loja conhece a minha dinâmica como ator, então não tem burocracia quando preciso sair para gravar. É um tapa-buraco para eu não ficar sem comer. Eu cresci vendo a instabilidade financeira da profissão. Tinha época com trabalho e dinheiro e época sem nada. Eu nunca romantizei a carreira”, afirmou em entrevista ao O Globo.
O ator ainda contou que entrou cedo no mercado de trabalho para ajudar a família em um período de dificuldades financeiras. “Estávamos sem dinheiro para pagar a minha escola, e eu comecei a trabalhar para ajudar. Virei modelo e fiquei nisso uns três anos”, relembrou.