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Filhos e mãe de Michael Jackson gastaram R$ 98,6 milhões em apenas 1 ano e lista tem bolos e até balões; veja os detalhes

Relatório de 2024 detalha despesas de Paris, Prince, Bigi e Katherine Jackson, incluindo impostos, imóveis, viagens, gastos jurídicos e eventos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:58

Michel Jackson com os filhos e a mãe Crédito: Reprodução/Instagram

Os filhos de Michael Jackson, Prince Jackson, de 29 anos, Paris Jackson, de 28, e Bigi Jackson, de 24, e a mãe do cantor, Katherine Jackson, de 77, receberam juntos mais de R$ 98,6 milhões em benefícios ao longo de 2024. O valor aparece em um relatório anual de prestação de contas apresentado por John Branca, responsável pela administração do patrimônio do artista, e obtido pelo TMZ.

O documento detalha despesas e receitas do espólio durante o período. Entre os gastos registrados, estão impostos, manutenção de imóveis, despesas jurídicas, viagens e custos relacionados a eventos.

Segundo John Branca, o patrimônio do cantor, avaliado em mais de R$ 5 bilhões, continuou registrando resultados recordes em 2024. Entre os fatores apontados, estão o sucesso de "MJ The Musical", vencedor do Tony Award, e o espetáculo do Cirque du Soleil em Las Vegas, que teve a temporada prorrogada até 2030.

Michael Jackson 1 de 14

Paris Jackson

Paris recebeu cerca de R$ 31,3 milhões em benefícios durante 2024. O valor incluiu contas de impostos e despesas jurídicas, além de aproximadamente R$ 92 mil em viagens realizadas em abril daquele ano e cerca de R$ 9,9 mil referentes ao armazenamento de veículos.

O patrimônio também destinou aproximadamente R$ 1,5 milhão para reparos e manutenção da residência principal de Paris. Entre as despesas aparecem ainda pagamentos a um profissional que trabalhou em um imóvel alugado pela filha do cantor.

Paris Jackson 1 de 17

Prince Jackson

Prince recebeu aproximadamente R$ 31,8 milhões em benefícios ao longo do ano. Entre os principais gastos registrados está uma conta de impostos de R$ 24,4 milhões. O relatório também aponta outras despesas e valores relacionados a um cartão de combustível.

Prince Michael Jackson 1 de 19

Bigi Jackson

Bigi, caçula de Michael Jackson, recebeu cerca de R$ 15,4 milhões em benefícios. O dinheiro foi utilizado em despesas como taxas de associação do condomínio, impostos referentes a 2023 e uma conta relacionada às pistas expressas das rodovias de Los Angeles. O sistema permite pagar um pedágio especial e utilizar faixas específicas para evitar congestionamentos.

Bigi Jackson 1 de 8

Katherine Jackson

A mãe do cantor recebeu mais de R$ 19,9 milhões em benefícios. O relatório inclui centenas de milhares de reais em despesas jurídicas, além de gastos relacionados a eventos e manutenção.

Entre os valores detalhados, estão aproximadamente R$ 6 mil destinados à Chocolate Art Lab, empresa especializada em experiências e produtos de chocolate. Também foram pagos cerca de R$ 24,8 mil a uma empresa de eventos por serviços relacionados à organização de comemorações.

Outro gasto registrado foi de aproximadamente R$ 347,9 mil com o Forest Lawn, complexo de cemitérios, memoriais e serviços funerários. A lista ainda inclui cerca de R$ 1,2 mil em balões utilizados na decoração de eventos.

Também aparecem aproximadamente R$ 24,8 mil em estacionamento com manobrista e quase R$ 497 mil em aluguel de espaços para eventos.

A relação de despesas inclui ainda aproximadamente R$ 721 gastos na Cordie Cakes, empresa de confeitaria; R$ 12,4 mil com serviços de catering para fornecimento de alimentos e bebidas; e cerca de R$ 2 mil em serviços de limpeza relacionados à manutenção dos espaços utilizados.