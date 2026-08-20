MUDANÇA

Filhos matriculados e casa escolhida: como será nova rotina de Harry e Meghan, que voltarão ao Reino Unido após 6 anos nos EUA

Príncipe Harry e Meghan Markle teriam definido uma nova residência e matriculado Archie e Lilibet em uma escola no país; retorno ainda não foi confirmado oficialmente

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:11

Meghan e Harry Crédito: Reprodução

O príncipe Harry e Meghan Markle devem voltar a morar no Reino Unido após seis anos vivendo nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, o casal já teria escolhido uma nova residência e matriculado os dois filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, em uma escola britânica com início do ano letivo previsto para setembro.

As informações sobre a mudança foram divulgadas na quarta-feira (19), mas ainda não foram confirmadas oficialmente pelo casal. Harry, de 41 anos, e Meghan, de 45, deixaram o Reino Unido em 2020, quando romperam seus vínculos como membros ativos da família real e se mudaram para a Califórnia.

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De acordo com a imprensa britânica, o casal já teria escolhido uma residência que não pertence à família real. Uma das possibilidades apontadas é a região de Northampton, ao norte de Londres, onde existem propriedades ligadas à família Spencer, da qual fazia parte a princesa Diana, mãe de Harry.

Outra possibilidade seria Cotswolds, região localizada perto de Oxford, no centro-oeste da Inglaterra e conhecida por ser frequentada por celebridades.

Segundo os relatos, o rei Charles III, pai de Harry, teria sido informado sobre os planos de retorno no domingo.

A possível mudança também envolve os filhos do casal. Segundo veículos britânicos, Archie e Lilibet já estariam matriculados em uma escola no Reino Unido, com o início das aulas previsto para setembro.

Para o especialista em realeza Ed Owens, a decisão estaria relacionada principalmente ao desejo de Harry e Meghan de permitir que os filhos cresçam no Reino Unido.

A possível mudança, portanto, representaria uma nova fase para a família, que construiu sua vida nos Estados Unidos desde 2020.

Um dos principais pontos em aberto é a segurança da família. Harry já afirmou anteriormente que não se sente seguro levando Meghan e os filhos ao Reino Unido depois de perder, em 2025, uma batalha judicial relacionada à proteção policial financiada pelo governo britânico.

A questão ganhou importância desde que o casal deixou suas funções como integrantes ativos da família real. O retorno também pode recolocar Harry e Meghan no centro das atenções da imprensa britânica.

A professora Nathalie Weidhase, da Universidade de Surrey, afirmou à AFP que, caso a mudança seja confirmada, antigos conflitos podem voltar a receber atenção, incluindo as questões envolvendo a segurança de Meghan e os problemas familiares expostos pelo príncipe.

O relacionamento de Harry com parte da família real continua marcado pelo distanciamento. Um dos principais pontos de tensão é a relação com o irmão, o príncipe William, herdeiro do trono britânico.

Harry já declarou diversas vezes que deseja uma reconciliação com a família. Em julho, ele, Meghan e os dois filhos foram recebidos pelo rei Charles III e pela rainha Camilla pela primeira vez em quatro anos.

Apesar de morar nos Estados Unidos, Harry continua como patrono de algumas organizações beneficentes no Reino Unido.

A mudança também levanta dúvidas sobre os projetos profissionais de Harry e Meghan. Desde a saída da família real, os dois passaram a desenvolver atividades comerciais e projetos de entretenimento nos Estados Unidos.

O casal assinou contratos com empresas como a Netflix, enquanto Meghan também criou a marca As Ever, voltada para produtos como geleias, velas e chá.

Para Nathalie Weidhase, a volta ao Reino Unido também levanta a possibilidade de uma mudança na atuação pública dos dois. Segundo ela, permanece a dúvida sobre se Harry e Meghan continuarão com os trabalhos remunerados ou se o retorno poderá representar uma aproximação maior com a vida ligada à família real.