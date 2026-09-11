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Filhote atrapalha dona em quadra de tênis e transforma faxina de bolinhas em festa

Cachorrinha Ayla ignorou a missão de ajudar a recolher bolinhas em Cuiabá

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00

Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra e vídeo conquista a web
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra e vídeo conquista a web Crédito: Reprodução/Instagram @aylafilha

A pequena filhote Ayla foi encarregada de ajudar a dona a recolher várias bolinhas espalhadas em uma quadra de tênis. No entanto, a cachorrinha tinha planos bem diferentes e transformou a missão em uma verdadeira festa.

Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis

Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
Ayla é uma filhote resgatada por Reprodução/Instagram @aylafilha
Ayla é uma filhote resgatada por Reprodução/Instagram @aylafilha
Ayla é uma filhote resgatada por Reprodução/Instagram @aylafilha
Ayla é uma filhote resgatada por Reprodução/Instagram @aylafilha
Ayla é uma filhote resgatada por Reprodução/Instagram @aylafilha
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha
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Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis por Reprodução/Instagram @aylafilha

Acompanhada de perto pelo dono Douglas Levi, em Cuiabá, o animal, que esbanjava energia, ignorava totalmente a tarefa enquanto corria pela quadra. Enquanto Ana, a "tia" de Ayla, tentava usar a raquete para juntar as bolinhas perto da rede, a filhote abocanhava e espalhava tudo de novo, achando que fosse uma brincadeira.

Nas imagens que viralizaram, a menina tenta defender o animal gritando "deixa ela pegar mais uma", e mesmo com o "teste de paciência" na hora de organizar tudo, ninguém resistiu ao carisma da cachorrinha.

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Pet Cachorro Animal Filhote

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