Filhote atrapalha dona em quadra de tênis e transforma faxina de bolinhas em festa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00
A pequena filhote Ayla foi encarregada de ajudar a dona a recolher várias bolinhas espalhadas em uma quadra de tênis. No entanto, a cachorrinha tinha planos bem diferentes e transformou a missão em uma verdadeira festa.
Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis
Acompanhada de perto pelo dono Douglas Levi, em Cuiabá, o animal, que esbanjava energia, ignorava totalmente a tarefa enquanto corria pela quadra. Enquanto Ana, a "tia" de Ayla, tentava usar a raquete para juntar as bolinhas perto da rede, a filhote abocanhava e espalhava tudo de novo, achando que fosse uma brincadeira.
Nas imagens que viralizaram, a menina tenta defender o animal gritando "deixa ela pegar mais uma", e mesmo com o "teste de paciência" na hora de organizar tudo, ninguém resistiu ao carisma da cachorrinha.