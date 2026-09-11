MISSÃO IMPOSSÍVEL

Filhote atrapalha dona em quadra de tênis e transforma faxina de bolinhas em festa

Cachorrinha Ayla ignorou a missão de ajudar a recolher bolinhas em Cuiabá

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00

Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra e vídeo conquista a web Crédito: Reprodução/Instagram @aylafilha

A pequena filhote Ayla foi encarregada de ajudar a dona a recolher várias bolinhas espalhadas em uma quadra de tênis. No entanto, a cachorrinha tinha planos bem diferentes e transformou a missão em uma verdadeira festa.

Filhote atrapalha faxina de bolinhas em quadra de tênis 1 de 11

Acompanhada de perto pelo dono Douglas Levi, em Cuiabá, o animal, que esbanjava energia, ignorava totalmente a tarefa enquanto corria pela quadra. Enquanto Ana, a "tia" de Ayla, tentava usar a raquete para juntar as bolinhas perto da rede, a filhote abocanhava e espalhava tudo de novo, achando que fosse uma brincadeira.