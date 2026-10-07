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Filipe Bragança é escalado como galã de nova novela das 23h da Globo

Ator será o mocinho de 'Mentiras Sinceras', título provisório da trama de Ricardo Linhares prevista para estrear em 2027

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:15

Filipe Bragança Crédito: Reprodução/Instagram

Filipe Bragança já tem um novo trabalho encaminhado na Globo. Aos 25 anos, o ator foi escalado para viver o protagonista da novela que marcará a retomada do horário das 23h na emissora.

Depois de protagonizar "Coração Acelerado", Filipe assumirá o posto de mocinho de "Mentiras Sinceras", título ainda provisório da produção escrita por Ricardo Linhares.

O ator Filipe Bragança 1 de 20

A previsão é que a novela estreie em abril de 2027, após o encerramento do "BBB 27". O projeto representa a volta de uma faixa destinada a produções mais tardias na programação da Globo.

Ricardo Linhares também poderá dividir a autoria com Cristianne Fridman, roteirista conhecida por novelas como "Chamas da Vida" e "Topíssima", exibidas pela Record.

Novo posto de galã

A escalação consolida uma fase de destaque de Filipe Bragança na televisão. Antes do novo projeto, o ator ganhou espaço como João Raul, protagonista de "Coração Acelerado".

Fora das telas, Filipe também vive uma nova fase na vida pessoal. O ator está solteiro após o fim do relacionamento com Ramille, sua colega de elenco em "Coração Acelerado". O namoro terminou recentemente.