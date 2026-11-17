CINEMA

Filme de Marta tem estreia marcada para 2027; veja o teaser

Cinebiografia da Rainha do Futebol vai retratar sua trajetória de Dois Riachos, em Alagoas, ao topo do esporte mundial; longa chega aos cinemas em abril.

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:16

Cinebiografia de Marta Crédito: Laura Campanella/Divulgação

A história de Marta, considerada uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, vai chegar às telonas em 2027. A cinebiografia da Rainha do Futebol teve imagens divulgadas e já tem data de estreia nos cinemas: 8 de abril do próximo ano.

Intitulado "Marta", o longa acompanha a trajetória da atleta desde Dois Riachos, no interior de Alagoas, até o reconhecimento mundial. A atriz Alice Carvalho dá vida à maior jogadora da história do futebol feminino. O elenco conta também com Drica Moraes (Helena, técnica do Vasco), Irandhir Santos (Tota, professor de educação física e primeiro treinador), Thelmo Fernandes (Paulo Gonçalves, técnico da Seleção Brasileira), Claudia Di Moura (Tereza, mãe de Marta), Manuela Llerena (Nina, companheira de time e amiga), além da estreante Ieda Santana, que interpreta Marta na infância.

A produção é dirigida por Andrucha Waddington e tem roteiro assinado por Elena Soárez e Thais Tavares.

Cinebiografia de Marta 1 de 3

As gravações passaram por cenários importantes do futebol brasileiro, como a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira, e os estádios São Januário e Nilton Santos. Parte das filmagens também foi realizada na Suécia.

A produção conta com patrocínio master de Guaraná Antarctica, marca que aparece em cenas ambientadas no período em que Marta começava sua trajetória na Seleção Brasileira. A empresa é parceira das equipes nacionais feminina e masculina há mais de 25 anos.

"A história da Marta representa a trajetória de uma geração de mulheres que ajudou a transformar o futebol feminino no Brasil. Apoiar esse filme é uma forma de celebrar esse legado, homenagear tantas atletas que vestiram a camisa da Seleção ao longo das últimas décadas e revisitar a nossa própria história de apoio à modalidade. Esperamos que essa narrativa inspire novas meninas e contribua para ampliar ainda mais o interesse pelo futebol feminino", diz Bianca Parrella, diretora de Não Alcoólicos da Ambev.

O filme é produzido pela Conspiração, com coprodução da Globo Filmes, da TV Globo, da RioFilme, ligada à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, e da produtora sueca Fox in the Snow.

A trajetória de Marta

Nascida em Dois Riachos, em Alagoas, Marta construiu uma carreira que a levou ao topo do futebol mundial. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a atleta se tornou uma das principais referências do esporte e um símbolo da luta por reconhecimento e espaço para as mulheres no futebol.