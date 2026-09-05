FILME DO DIA

Filme do dia: As mães estão sempre certas? Relembre 'Minha Mãe é uma Peça'

Lançada em 2013, a comédia se tornou um dos grandes sucessos do cinema brasileiro ao misturar humor e conflitos familiares

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:30

Filme traz reflexão sobre o papel das mães Crédito: Reprodução

Poucas personagens conseguiram transformar situações tão comuns dentro de uma família em cenas capazes de fazer o público inteiro rir. É o caso de Dona Hermínia, protagonista de Minha Mãe é uma Peça, personagem criada e interpretada por Paulo Gustavo.

Lançada em 2013, a comédia se tornou um dos grandes sucessos do cinema brasileiro ao misturar humor, conflitos familiares e aquelas situações que fazem muita gente se reconhecer na tela.

Minha Mãe é Uma Peça 1 de 9

Com muito humor e situações que parecem ter saído diretamente de uma família brasileira, Minha Mãe é uma Peça mostra por que Dona Hermínia conquistou o público. No fim, talvez seja justamente a mistura de amor, broncas e sinceridade que faça algumas mães serem tão inesquecíveis, e tão engraçadas.