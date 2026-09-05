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Filme do dia: As mães estão sempre certas? Relembre 'Minha Mãe é uma Peça'

Lançada em 2013, a comédia se tornou um dos grandes sucessos do cinema brasileiro ao misturar humor e conflitos familiares

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:30

Filme traz reflexão sobre o papel das mães
Filme traz reflexão sobre o papel das mães Crédito: Reprodução

Poucas personagens conseguiram transformar situações tão comuns dentro de uma família em cenas capazes de fazer o público inteiro rir. É o caso de Dona Hermínia, protagonista de Minha Mãe é uma Peça, personagem criada e interpretada por Paulo Gustavo.

Lançada em 2013, a comédia se tornou um dos grandes sucessos do cinema brasileiro ao misturar humor, conflitos familiares e aquelas situações que fazem muita gente se reconhecer na tela.

Minha Mãe é Uma Peça

Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução
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Confira cenas do filme de 2013 por Reprodução

Com muito humor e situações que parecem ter saído diretamente de uma família brasileira, Minha Mãe é uma Peça mostra por que Dona Hermínia conquistou o público. No fim, talvez seja justamente a mistura de amor, broncas e sinceridade que faça algumas mães serem tão inesquecíveis, e tão engraçadas.

Filme pode ser visto na Netflix e no Prime Video.

Tags:

Minha mãe É uma Peça

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