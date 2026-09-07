Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filme do dia: e se você tivesse que lidar com duas personalidades completamente diferentes? Conheça 'Eu, Eu Mesmo & Irene'

Com Jim Carrey no comando, Eu, Eu Mesmo & Irene entrega aquela mistura de confusão, exagero e humor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de 'Eu, Eu Mesmo & Irene'
Cena de 'Eu, Eu Mesmo & Irene' Crédito: Reprodução

Se tem uma coisa que Jim Carrey sabe fazer é transformar situações absurdas em boas doses de risadas. Em Eu, Eu Mesmo & Irene, o ator interpreta um policial que leva uma vida tranquila, mas vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando uma segunda personalidade passa a assumir o controle.

Lançada em 2000, a comédia dirigida pelos irmãos Peter e Bobby Farrelly ainda conta com Renée Zellweger no elenco e aposta no humor exagerado que marcou o cinema dos anos 2000.

Eu, Eu Mesmo & Irene

Cena de 'Eu, Eu Mesmo & Irene' por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
1 de 8
Cena de 'Eu, Eu Mesmo & Irene' por Reprodução

Com Jim Carrey no comando, Eu, Eu Mesmo & Irene entrega aquela mistura de confusão, exagero e humor nonsense que marcou as grandes comédias dos anos 2000. É uma opção para quem quer rever um clássico do gênero e passar um tempo sem levar a história tão a sério.

Filme pode ser visto no Disney +.

Tags:

Filme Dicas de Filmes

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Um dia antes de morrer, Roney Facchini teve 'uma despedida feliz' com amigos

Um dia antes de morrer, Roney Facchini teve 'uma despedida feliz' com amigos
Imagem - Casal adota cachorros de vendedor ambulante atropelado e emociona a web com promessa

Casal adota cachorros de vendedor ambulante atropelado e emociona a web com promessa