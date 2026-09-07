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Filme do dia: e se você tivesse que lidar com duas personalidades completamente diferentes? Conheça 'Eu, Eu Mesmo & Irene'

Com Jim Carrey no comando, Eu, Eu Mesmo & Irene entrega aquela mistura de confusão, exagero e humor

Felipe Sena

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de 'Eu, Eu Mesmo & Irene' Crédito: Reprodução

Se tem uma coisa que Jim Carrey sabe fazer é transformar situações absurdas em boas doses de risadas. Em Eu, Eu Mesmo & Irene, o ator interpreta um policial que leva uma vida tranquila, mas vê sua rotina virar de cabeça para baixo quando uma segunda personalidade passa a assumir o controle.

Lançada em 2000, a comédia dirigida pelos irmãos Peter e Bobby Farrelly ainda conta com Renée Zellweger no elenco e aposta no humor exagerado que marcou o cinema dos anos 2000.

Eu, Eu Mesmo & Irene 1 de 8

Com Jim Carrey no comando, Eu, Eu Mesmo & Irene entrega aquela mistura de confusão, exagero e humor nonsense que marcou as grandes comédias dos anos 2000. É uma opção para quem quer rever um clássico do gênero e passar um tempo sem levar a história tão a sério.