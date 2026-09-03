Filme do dia: Você está perdendo tempo demais para começar a viver! Conheça 'As Férias da Minha Vida'

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Felipe Sena
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:00
Quem nunca adiou um sonho, deixou uma viagem para depois ou pensou que ainda teria muito tempo para aproveitar a vida? É justamente a partir dessa reflexão que As Férias da Minha Vida mistura comédia, emoção e uma boa dose de aventura.
Lançado em 2006 e estrelado por Queen Latifah, o filme acompanha uma mulher que decide mudar completamente sua rotina e aproveitar uma oportunidade que pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida.
'As Férias da Minha Vida'
Mais do que uma comédia sobre férias, As Férias da Minha Vida lembra que esperar pelo momento perfeito pode fazer com que a gente deixe de aproveitar o presente. Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar.
Filme pode ser visto na Netflix e no Prime Video