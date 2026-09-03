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Filme do dia: Você está perdendo tempo demais para começar a viver! Conheça 'As Férias da Minha Vida'

Longa acompanha uma mulher que decide mudar completamente sua rotina e aproveitar uma oportunidade que pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:00

Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar
Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar Crédito: Reprodução

Quem nunca adiou um sonho, deixou uma viagem para depois ou pensou que ainda teria muito tempo para aproveitar a vida? É justamente a partir dessa reflexão que As Férias da Minha Vida mistura comédia, emoção e uma boa dose de aventura.

Lançado em 2006 e estrelado por Queen Latifah, o filme acompanha uma mulher que decide mudar completamente sua rotina e aproveitar uma oportunidade que pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida.

'As Férias da Minha Vida'

Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução
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Confira cenas do filme de 2006 por Reprodução

Mais do que uma comédia sobre férias, As Férias da Minha Vida lembra que esperar pelo momento perfeito pode fazer com que a gente deixe de aproveitar o presente. Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar.

Filme pode ser visto na Netflix e no Prime Video

Tags:

Filme Dicas de Filmes

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