DICA DE FILME

Filme do dia: Você está perdendo tempo demais para começar a viver! Conheça 'As Férias da Minha Vida'

Longa acompanha uma mulher que decide mudar completamente sua rotina e aproveitar uma oportunidade que pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:00

Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar Crédito: Reprodução

Quem nunca adiou um sonho, deixou uma viagem para depois ou pensou que ainda teria muito tempo para aproveitar a vida? É justamente a partir dessa reflexão que As Férias da Minha Vida mistura comédia, emoção e uma boa dose de aventura.

Lançado em 2006 e estrelado por Queen Latifah, o filme acompanha uma mulher que decide mudar completamente sua rotina e aproveitar uma oportunidade que pode transformar sua maneira de enxergar a própria vida.

'As Férias da Minha Vida' 1 de 5

Mais do que uma comédia sobre férias, As Férias da Minha Vida lembra que esperar pelo momento perfeito pode fazer com que a gente deixe de aproveitar o presente. Às vezes, realizar um sonho não exige uma grande mudança, mas apenas a coragem de começar.