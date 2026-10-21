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Filme idealizado por Paulo Gustavo e Marcus Majella estreia no Globoplay neste sábado (24)

Com Marcus Majella e Pedroca Monteiro, comédia acompanha dois policiais de temperamentos opostos que precisam se infiltrar em uma penitenciária

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 23:35

A comédia Agentes Muito Especiais, estrelada por Marcus Majella e Pedroca Monteiro, estreia no Globoplay neste sábado (24) Crédito: Divulgação

Uma ideia criada por Paulo Gustavo e Marcus Majella vai chegar ao streaming neste fim de semana. A comédia nacional Agentes Muito Especiais estreia no Globoplay neste sábado (24) e traz Marcus Majella e Pedroca Monteiro como uma dupla de policiais que precisa superar as diferenças para cumprir uma missão arriscada.

Dirigido por Pedro Antônio, com roteiro de Fil Braz, o longa mistura humor, ação e investigação policial. Na história, Jeff e Johnny entram em treinamento para integrar o Centro de Operações de Inteligência da Polícia (COIP). Com personalidades opostas, os dois enfrentam dificuldades para trabalhar juntos até receberem uma tarefa que exige cooperação.

Antes e depois de Marcus Majella 1 de 18

A missão é desarticular o Bando da Onça, uma quadrilha liderada por uma criminosa interpretada por Dira Paes. Para avançar na investigação, os agentes precisam se infiltrar em uma penitenciária, onde situações inesperadas colocam à prova a parceria e a capacidade de improviso dos protagonistas.

O elenco também reúne Bárbara Reis, Dudu Azevedo, Chico Diaz e Malu Valle. A produção combina os conflitos de convivência entre os personagens com os desafios de uma operação policial.