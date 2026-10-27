ESCALA 6X1

Fim da escala 6x1 vai ter impacto em quem trabalha 12 horas e passa 14 dias no mar: nova regra vai exigir mudanças nas jornadas de quem trabalha com petróleo

Mudança constitucional amplia o repouso, mas deixa dúvidas sobre como manter operações contínuas e reorganizar contratos de trabalho.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:18

Estrutura de exploração de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Trabalhar por 14 dias consecutivos em alto-mar, durante 12 horas por dia, faz parte da rotina de profissionais da indústria do petróleo. Com o fim da escala 6x1 no Brasil, esse modelo de jornada passou a provocar dúvidas sobre como garantir o descanso semanal sem comprometer atividades que funcionam continuamente.

O principal impasse envolve cerca de 70 mil trabalhadores embarcados em plataformas marítimas e embarcações de apoio, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo (Abespetro). As empresas afirmam que faltam regras específicas para adaptar as escalas e calcular eventuais horas extras.

Plataforma P-51 representa a operação contínua da indústria de petróleo em alto-mar. 1 de 6

A preocupação surgiu após a promulgação da emenda constitucional que extinguiu a jornada tradicional de seis dias trabalhados para um de folga. A mudança amplia o repouso remunerado, mas exige adaptações para profissionais que já cumprem regimes diferenciados.

Como funcionam as escalas

A rotina de quem trabalha embarcado é diferente daquela encontrada na maioria das empresas. Nas plataformas, uma organização comum prevê 14 dias de trabalho seguidos por outros 14 de descanso. Na Petrobras, também há regimes com 21 dias de folga após o embarque.

Durante o período no mar, os profissionais podem trabalhar 12 horas por dia. Esse formato permite organizar equipes em atividades que precisam continuar funcionando durante a noite, nos fins de semana e nos feriados.

Segundo a Abespetro, além dos embarcados, aproximadamente 650 mil pessoas atuam na exploração e produção de petróleo, incluindo profissionais em campos terrestres com operações contínuas.

O problema é que a nova regra constitucional amplia a exigência de repouso semanal, enquanto parte das escalas existentes concentra os dias de descanso após longos períodos de trabalho.

Descanso semanal gera dúvidas

Uma das maiores dificuldades envolve a distribuição das folgas. Pela nova regra, mesmo os regimes especiais negociados coletivamente precisam assegurar períodos de repouso durante as semanas trabalhadas.

Na prática, isso cria um desafio para as escalas de 14 dias consecutivos de embarque, que atualmente concentram o descanso depois do retorno à terra.

À Folha de S.Paulo, o advogado trabalhista Fernando Vieira Mustafa, do escritório Machado Meyer, avalia que uma jornada de 14 dias de trabalho por 14 de folga, com turnos de 12 horas, corresponde a uma média aproximada de 42 horas semanais.

Esse volume se enquadra no limite previsto para a primeira etapa da transição, mas supera as 40 horas semanais estabelecidas para dezembro de 2027.

A dificuldade, portanto, não está restrita à quantidade total de horas. O desafio também envolve a exigência de descanso dentro de cada semana de trabalho.

A discussão ocorre enquanto empresas e sindicatos avaliam como adaptar os regimes existentes. O fim da escala 6x1 permite negociações coletivas sobre a distribuição de horários e folgas, respeitados os limites constitucionais.

Empresas apontam riscos

A Associação Brasileira das Produtoras Independentes de Petróleo (Abpip) avalia que as mudanças poderão exigir uma reorganização das equipes e das escalas de embarque, com reflexos sobre os custos operacionais.

Na avaliação da entidade, dependendo de como ocorrer a adaptação, existe o risco de fechamento antecipado de campos produtores, redução da produção recuperável de petróleo, queda na arrecadação de royalties e perda de empregos industriais.

Esses efeitos representam preocupações apontadas pelas empresas, e não consequências já confirmadas da nova legislação.

O presidente da Abespetro, Telmo Ghiorzi, também considera curto o prazo de transição. Segundo ele, a contratação de novos profissionais pode levar aproximadamente dois meses, dificultando uma ampliação rápida das equipes em um momento de pleno emprego no setor.

Petrobras avalia mudanças

A Petrobras informou que seus empregados administrativos já trabalham em jornadas de 40 horas semanais. Nas unidades operacionais, a companhia utiliza escalas específicas, estabelecidas por meio de acordos coletivos.

A estatal iniciou estudos para identificar como a mudança constitucional poderá afetar tanto os trabalhadores próprios quanto os contratos mantidos com empresas terceirizadas.

Para a Federação Única dos Petroleiros (FUP), parte importante dos ajustes deverá ocorrer nos serviços contratados pela companhia, especialmente em atividades como limpeza, cozinha e manutenção.

Entre as alternativas discutidas estão a redução de horas trabalhadas em determinados períodos e a contratação de profissionais para completar as equipes em dias de funcionamento.