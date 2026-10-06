MÚSICA

Fim da inimizade! Paul McCartney e Phil Collins fazem as pazes após duas décadas

Após anos de tensão iniciada em 2002 após um encontro no Palácio de Buckingham, os músicos britânicos se reconciliaram após uma ligação recente

Kamila Macedo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:47

Phil Collins e Paul McCartney tinham uma tensão na relação desde o encontro no Palácio de Buckingham, em 2002 Crédito: Reprodução

Chegou ao fim uma das maiores inimizades do mundo da música: Paul McCartney e Phil Collins se reconciliaram após duas décadas de tensão. Em entrevista ao programa "Piers Morgan Uncensored", na última sexta-feira (2), Collins revelou que a reaproximação aconteceu após uma ligação recente do ex-Beatles e que eles estão em bons termos desde então.

A relação entre eles teve um começo complicado. Em 2002, enquanto ensaiavam no Palácio de Buckingham para se apresentarem no Jubileu de Ouro da Rainha Elizabeth II, Collins pediu um autógrafo a McCartney. Na época, O cantor tinha levado uma edição da biografia “The Beatles”, escrita por Hunter Davies e, até o momento, a única autorizada para contar a trajetória dos quatro cantores britânicos que formaram uma das maiores bandas do mundo.

Beatles 1 de 3

A interação poderia parecer tranquila. No entanto, a forma como McCartney reagiu deixou Phil incomodado, e ele revelou isso alguns anos depois, em uma entrevista ao The New York Times, em 2016.

“McCartney se aproximou com Heather Mills [que foi sua esposa entre 2002 e 2008] e eu tinha uma primeira edição de 'The Beatles' de Hunter Davies. Então eu disse: 'Ei, Paul, você se importaria de assinar para mim?'. E ele respondeu: 'Oh, Heather, nosso pequeno Phil é um pouco fã dos Beatles'”, disse Phil, achando a forma como Paul falou condescendente e afirmando que o considerou um “babaca” naquele momento.

“McCartney era um dos meus ídolos, mas ele tem um jeito de falar que faz você sentir...: 'Eu sei que deve ser difícil para você porque eu sou um Beatle. Eu sou Paul McCartney e deve ser muito difícil conversar comigo”, afirmou.

Após essa declaração de Collins, McCartney entrou em contato por e-mail, mas não obteve resposta. “Ele entrou em contato comigo porque estava chateado”, disse um tempo depois, em entrevista à Billboard.

“Certamente não recebi flores da parte dele; na verdade, ele me disse: ‘Vamos seguir em frente com nossas vidas’. E lamento que tenha ficado chateado porque eu disse algo desagradável a seu respeito. Bem, na verdade não foi nada desagradável. Se as pessoas não disserem aos outros que, às vezes, a atitude deles poderia ser melhor, então ela não vai melhorar”, afirmou Phil.

Os artistas não tiveram contato até este ano, há poucos meses. No programa de Morgan, Collins contou que recebeu uma ligação de Paul após ter sido divulgado que ele estava organizando uma campanha de doação em prol de um leilão beneficente de uma instituição britânica de caridade, chamada King’s Trust.

Foi durante essa ligação que eles fizeram as pazes. Paul comentou sobre o distanciamento entre eles e Phil pediu desculpas por ter falado sobre o descontentamento de forma pública.

Phil contou que disse a Paul que "queria nunca ter falado aquilo, Paul, queria nunca ter falado aquilo". Paul então respondeu: "Achei que estávamos bem, sabe?".

"Não é justo revelar o que ele me disse, mas essa foi a essência da conversa. Então nos reconciliamos”, disse Collins a Morgan. "Então a gente fez as pazes. Eu disse que sentia muito. Obviamente isso estava incomodando ele porque ele gosta de ser querido, como todos nós... talvez ele mais do que algumas outras pessoas. Mas todos nós gostamos de ser queridos, e eu entendo isso”, brincou o cantor.

Atualmente, Collins celebra o 45º aniversário de seu primeiro álbum solo, "Face Value", e deve integrar o Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo em novembro. O leilão apoiado pelo músico (e que chamou atenção de McCartney) será realizado no próximo dia 19 de novembro com o objetivo de ajudar jovens desfavorecidos ou em situação de vulnerabilidade, incluindo itens pessoais como um figurino usado no Live Aid de 1985 e letras manuscritas do sucesso do Genesis "That’s All".