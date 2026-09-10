Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim da linha? Iara descobre segredo de Juarez, confronta o marido e ele é expulso de casa em Por Você

Desconfiada após marido trocar a senha do celular, ela decide investigá-lo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:00

Juarez, da novela Por Você
Juarez, da novela Por Você Crédito: Reprodução

A situação de Juarez (Milhem Cortaz) vai se complicar nos próximos capítulos de 'Por Você'. Depois de estranhar as atitudes do marido, Iara (Noemia Oliveira) passará a acreditar que ele está escondendo uma amante. A investigação, no entanto, levará a uma descoberta bem diferente.

Juarez está escondendo peças roubadas a mando de Zé (Ângelo Antônio). Ele passou a cumprir as ordens depois de ser chantageado por causa do acidente que provocou a morte de Juli (Lucy Ramos).

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

As atitudes suspeitas do feirante começarão a chamar cada vez mais a atenção de Iara. A partir da próxima segunda-feira (14), ela procurará Bela (Sheron Menezzes) e contará que desconfia de uma possível traição.

A pulga atrás da orelha aumentará quando Iara tentar acessar o celular do marido e perceber que ele trocou a senha. Sem conseguir uma explicação para o comportamento de Juarez, ela voltará a conversar com Bela e decidirá acompanhar os passos dele.

Leia mais

Imagem - Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá atração internacional, dois vestidos de noiva e internet vetada; veja todos os detalhes

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá atração internacional, dois vestidos de noiva e internet vetada; veja todos os detalhes

Imagem - Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

Casal compra terreno sem água encanada, descobre antiga mina de ouro escondida e, após retirar 50 toneladas de entulho, transforma túnel de 100 metros em adega subterrânea

Imagem - Ana Maria Braga come salsicha de 22 cm e choca ao fazer piada de duplo sentido e citar Jonas do BBB

Ana Maria Braga come salsicha de 22 cm e choca ao fazer piada de duplo sentido e citar Jonas do BBB

Iara encontra peças roubadas

A investigação dará resultado. Iara encontrará as peças roubadas que Juarez mantinha escondidas e perceberá que o segredo do marido não era uma amante.

Revoltada, ela confrontará Juarez sobre os objetos. Sem conseguir escapar da situação, ele discutirá com a mulher e a deixará profundamente decepcionada.

Leia mais

Imagem - Por Você: Lucas revela crime pesado que ocorreu no seu passado e deixa Bela assustada

Por Você: Lucas revela crime pesado que ocorreu no seu passado e deixa Bela assustada

Imagem - 'Por Você': Vanessa arma contra filhos de Juli e deixa Bela desesperada após sumiço de Samuca

'Por Você': Vanessa arma contra filhos de Juli e deixa Bela desesperada após sumiço de Samuca

Imagem - Resumo de Por Você: capítulos da semana de 7 a 12 de setembro tem disputa por coração de Bela e novidades no hospital

Resumo de Por Você: capítulos da semana de 7 a 12 de setembro tem disputa por coração de Bela e novidades no hospital

Iara então tomará uma decisão drástica: expulsará Juarez de casa. Arrasado com o rompimento, o feirante terá que deixar o imóvel enquanto outros segredos ainda permanecem escondidos.

Entre eles está justamente o mais grave: o envolvimento de Juarez no acidente que matou Juli, informação usada por Zé para chantageá-lo.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Valter Sales Alágbi leva lançamento de ‘MÃo de Pilão’ ao Parque São Bartolomeu

Valter Sales Alágbi leva lançamento de ‘MÃo de Pilão’ ao Parque São Bartolomeu
Imagem - Um ano após morte de Angela Ro Ro, herança segue sem destino definido e pode passar por reviravolta; saiba quem pode ter direito

Um ano após morte de Angela Ro Ro, herança segue sem destino definido e pode passar por reviravolta; saiba quem pode ter direito