NOVELA

Fim da linha? Iara descobre segredo de Juarez, confronta o marido e ele é expulso de casa em Por Você

Desconfiada após marido trocar a senha do celular, ela decide investigá-lo

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:00

Juarez, da novela Por Você Crédito: Reprodução

A situação de Juarez (Milhem Cortaz) vai se complicar nos próximos capítulos de 'Por Você'. Depois de estranhar as atitudes do marido, Iara (Noemia Oliveira) passará a acreditar que ele está escondendo uma amante. A investigação, no entanto, levará a uma descoberta bem diferente.

Juarez está escondendo peças roubadas a mando de Zé (Ângelo Antônio). Ele passou a cumprir as ordens depois de ser chantageado por causa do acidente que provocou a morte de Juli (Lucy Ramos).

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

As atitudes suspeitas do feirante começarão a chamar cada vez mais a atenção de Iara. A partir da próxima segunda-feira (14), ela procurará Bela (Sheron Menezzes) e contará que desconfia de uma possível traição.

A pulga atrás da orelha aumentará quando Iara tentar acessar o celular do marido e perceber que ele trocou a senha. Sem conseguir uma explicação para o comportamento de Juarez, ela voltará a conversar com Bela e decidirá acompanhar os passos dele.

Iara encontra peças roubadas

A investigação dará resultado. Iara encontrará as peças roubadas que Juarez mantinha escondidas e perceberá que o segredo do marido não era uma amante.

Revoltada, ela confrontará Juarez sobre os objetos. Sem conseguir escapar da situação, ele discutirá com a mulher e a deixará profundamente decepcionada.

Iara então tomará uma decisão drástica: expulsará Juarez de casa. Arrasado com o rompimento, o feirante terá que deixar o imóvel enquanto outros segredos ainda permanecem escondidos.