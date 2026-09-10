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Fim do Google Maps: alternativa que promete navegação sem gastar internet está se tornando muito popular

Criado por uma empresa holandesa, Magic Earth oferece mapas offline, informações de trânsito e rotas para diferentes meios de transporte com foco na privacidade

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:37

Ciclista utiliza o Magic Earth para acompanhar uma rota pelo celular.
Ciclista utiliza o Magic Earth para acompanhar uma rota pelo celular. Crédito: (Foto: Divulgação/Magic Earth)

Abrir um aplicativo de mapas virou um gesto automático antes de sair de casa. O usuário informa o destino, acompanha o trânsito e permite que o celular registre sua localização durante todo o percurso. A praticidade, no entanto, passou a dividir espaço com uma preocupação crescente sobre o destino desses dados.

É nesse terreno que o Magic Earth tenta conquistar usuários acostumados ao Google Maps. Desenvolvido pela empresa holandesa Magic Lane, o aplicativo reúne recursos tradicionais de navegação, mas adota a privacidade como principal argumento para disputar espaço no celular.

A proposta não consiste em reinventar os mapas digitais. O aplicativo procura entregar rotas, informações sobre o trânsito, navegação offline e visualização em 3D sem transformar os deslocamentos do usuário em matéria-prima para a criação de perfis publicitários.

Google

Aplicativo permite baixar mapas e escolher rotas para bicicletas, pedestres, carros, caminhões e transporte público. por Foto: Divulgação/Magic Earth)
Ciclista utiliza o Magic Earth para acompanhar uma rota pelo celular. por (Foto: Divulgação/Magic Earth)
Magic Earth exibe rotas, limite de velocidade e orientações de trânsito durante a navegação por (Foto: Divulgação/Magic Earth)
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Aplicativo permite baixar mapas e escolher rotas para bicicletas, pedestres, carros, caminhões e transporte público. por Foto: Divulgação/Magic Earth)

Privacidade como diferencial

No site oficial do Magic Earth, a empresa afirma que não coleta dados pessoais, não acompanha os movimentos dos usuários e não cria perfis com base nos trajetos percorridos. Também declara que não comercializa essas informações.

A promessa ganha relevância porque os aplicativos de navegação lidam com dados particularmente sensíveis. Endereços pesquisados, horários de deslocamento e rotas frequentes podem revelar hábitos cotidianos, locais de trabalho e regiões visitadas regularmente.

O Magic Earth tenta reduzir essa exposição ao processar parte dos recursos diretamente no aparelho. A empresa, contudo, ainda precisa conquistar a confiança do público e demonstrar, na prática, que consegue manter a qualidade da navegação sem depender do modelo adotado pelas grandes plataformas.

Mapas funcionam offline

O aplicativo permite baixar mapas no celular antes de iniciar uma viagem. Assim, o motorista pode acompanhar o percurso mesmo em regiões com conexão instável ou sem acesso à internet. O recurso também ajuda quem pretende economizar o pacote de dados móveis.

Além da navegação para automóveis, o Magic Earth oferece trajetos para pedestres, ciclistas, veículos elétricos e transporte público. A plataforma reúne mapas em 2D e 3D, informações meteorológicas, alertas de trânsito e integração com Apple CarPlay, Android Auto e Apple Watch.

A combinação entre navegação offline e menor coleta de informações tornou-se o principal cartão de visitas do aplicativo. Ainda assim, a experiência pode variar de acordo com a região, principalmente em recursos que dependem de atualizações em tempo real e da disponibilidade de dados locais.

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Base construída pela comunidade

Os mapas utilizados pelo aplicativo têm como base o OpenStreetMap, projeto colaborativo abastecido por uma comunidade internacional. Os participantes acrescentam e atualizam informações sobre ruas, estradas, trilhas, estações ferroviárias, estabelecimentos e outros pontos de interesse.

Esse modelo aberto permite que diferentes sites, dispositivos e aplicativos utilizem a mesma base cartográfica. Ao mesmo tempo, a precisão pode variar entre cidades e países, pois depende da quantidade e da frequência das contribuições realizadas em cada localidade.

A Magic Lane combina esses dados com seus próprios sistemas de navegação, cálculo de rotas, trânsito e visualização. O resultado é um aplicativo que se aproxima das funções encontradas nos concorrentes mais conhecidos, mas tenta se diferenciar pela maneira como trata a localização dos usuários.

Google Maps segue dominante

O crescimento do interesse por alternativas não significa que o Google Maps esteja próximo do fim. A plataforma do Google permanece integrada a um ecossistema amplo e reúne avaliações de estabelecimentos, imagens de ruas, horários de funcionamento e uma extensa base de endereços.

A vantagem do Magic Earth aparece para quem prioriza privacidade, mapas offline e menor dependência das grandes empresas de tecnologia. O aplicativo está disponível para iPhone e Android, o que permite experimentar as rotas antes de substituir definitivamente o serviço usado no cotidiano.

Na prática, a disputa não envolve apenas descobrir qual aplicativo indica o caminho mais rápido. Ela também passa por uma escolha cada vez mais presente na vida digital: quanto o usuário aceita revelar em troca de conveniência.

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