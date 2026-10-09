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Fim do hiato? Rihanna choca ao revelar quantas músicas tem prontas e dá pistas sobre retorno

Cantora aumentou as expectativas para o tão aguardado sucessor do álbum 'ANTI', de 2016

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:54

Rihanna
Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

A espera pelo novo álbum de Rihanna pode estar mais perto do fim, ou pelo menos, é o que acreditamos. Durante uma transmissão ao vivo no TikTok para sua marca Fenty Beauty na última quarta-feira (7), a artista de 38 anos confessou que possui cerca de 170 faixas nunca lançadas.

De acordo com a revista People, brincando com a situação, a cantora afirmou que, se cada cofre musical guardasse dez canções, ela teria pelo menos 17 deles completamente cheios.

Mansão de RIhanna

Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
Mansão de RIhanna por Reprodução
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Mansão de RIhanna por Reprodução

A declaração foi o suficiente para movimentar as redes sociais. Os fãs aguardam ansiosamente por um disco completo desde 2016, ano em que o aclamado 'ANTI', dono de sucessos como 'Work' e 'Love On The Brain', chegou às plataformas digitais. O intervalo de quase uma década se tornou uma das maiores lendas da cultura pop atual.

Os rumores de um retorno definitivo já haviam ganhado força em agosto. A$AP Rocky, marido da estrela e pai de seus três filhos, deixou escapar em uma entrevista que a cantora estava focada na produção de novos materiais. O rapper fez questão de afastar a culpa pelo hiato da mulher e garantiu que ela está trabalhando nos bastidores.

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A própria Rihanna já deu pistas sobre o rumo de sua nova fase musical. Em conversa recente com a imprensa, ela prometeu que a longa espera valerá a pena, descartando lançar qualquer projeto mediano. A artista avisou que o próximo disco fugirá do padrão comercial e entregará algo totalmente inesperado.

Apesar da pausa nos álbuns de estúdio, nos últimos anos, emplacou faixas em trilhas sonoras de filmes, como em 'Os Smurfs' (2025) e 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' (2022). A cantora também parou a internet ao estrelar o show do intervalo do Super Bowl de 2023, onde anunciou sua segunda gravidez.

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Tags:

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