10 ANOS DE ESPERA

Fim do hiato? Rihanna choca ao revelar quantas músicas tem prontas e dá pistas sobre retorno

Cantora aumentou as expectativas para o tão aguardado sucessor do álbum 'ANTI', de 2016

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:54

Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

A espera pelo novo álbum de Rihanna pode estar mais perto do fim, ou pelo menos, é o que acreditamos. Durante uma transmissão ao vivo no TikTok para sua marca Fenty Beauty na última quarta-feira (7), a artista de 38 anos confessou que possui cerca de 170 faixas nunca lançadas.

De acordo com a revista People, brincando com a situação, a cantora afirmou que, se cada cofre musical guardasse dez canções, ela teria pelo menos 17 deles completamente cheios.

Mansão de RIhanna 1 de 4

A declaração foi o suficiente para movimentar as redes sociais. Os fãs aguardam ansiosamente por um disco completo desde 2016, ano em que o aclamado 'ANTI', dono de sucessos como 'Work' e 'Love On The Brain', chegou às plataformas digitais. O intervalo de quase uma década se tornou uma das maiores lendas da cultura pop atual.

Os rumores de um retorno definitivo já haviam ganhado força em agosto. A$AP Rocky, marido da estrela e pai de seus três filhos, deixou escapar em uma entrevista que a cantora estava focada na produção de novos materiais. O rapper fez questão de afastar a culpa pelo hiato da mulher e garantiu que ela está trabalhando nos bastidores.

A própria Rihanna já deu pistas sobre o rumo de sua nova fase musical. Em conversa recente com a imprensa, ela prometeu que a longa espera valerá a pena, descartando lançar qualquer projeto mediano. A artista avisou que o próximo disco fugirá do padrão comercial e entregará algo totalmente inesperado.