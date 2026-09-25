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Fim do mistério: Sandy e Junior retomam dupla temporariamente e voltarão aos palcos em 2027

Irmãos preparam reencontro especial para 2027, em São Paulo, mas não devem fazer nova turnê pelo país

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:25

Sandy e Junior
Sandy e Junior Crédito: Reprodução

Sandy e Junior vão dividir o palco novamente em 2027. Depois de movimentarem os fãs ao anunciarem uma novidade para o próximo ano, os irmãos preparam uma temporada de shows em um estádio de São Paulo, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do EXTRA.

O reencontro acontecerá justamente no ano em que serão completados 20 anos do anúncio do fim da dupla. Diferentemente do que aconteceu em 2019, quando Sandy e Junior percorreram diferentes cidades com a turnê “Nossa História”, desta vez não está prevista uma turnê pelo Brasil.

Sandy

Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
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Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
SANDY por Redes sociais
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Sandy em participação na novela das 9, 'Vale Tudo' por Reprodução/TV Globo
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Sandy e Junior por Reprodução

Na quinta-feira (24), o perfil oficial da dupla já havia aumentado a expectativa dos fãs ao publicar um anúncio misterioso sobre 2027. A postagem informou que os detalhes serão revelados em novembro e antecipou que a novidade acontecerá em São Paulo.

Segundo a publicação, será também em novembro que os irmãos devem confirmar oficialmente os shows e divulgar informações sobre as datas e o início da venda dos ingressos.

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20 anos do fim da dupla

Sandy e Junior anunciaram a separação profissional em abril de 2007, depois de 17 anos trabalhando como dupla. Naquele ano, os irmãos fizeram a turnê “Acústico MTV”, encerrada em dezembro.

O primeiro grande reencontro aconteceu em 2019, quando eles lançaram a turnê comemorativa “Nossa História”. Os shows começaram em julho e seguiram até novembro daquele ano.

Agora, oito anos depois daquela reunião e duas décadas após o anúncio da separação, Sandy e Junior se preparam para voltar juntos aos palcos em uma nova série de apresentações.

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