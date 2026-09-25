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Fim do mistério: Sandy e Junior retomam dupla temporariamente e voltarão aos palcos em 2027

Irmãos preparam reencontro especial para 2027, em São Paulo, mas não devem fazer nova turnê pelo país

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:25

Sandy e Junior Crédito: Reprodução

Sandy e Junior vão dividir o palco novamente em 2027. Depois de movimentarem os fãs ao anunciarem uma novidade para o próximo ano, os irmãos preparam uma temporada de shows em um estádio de São Paulo, segundo informações da coluna Retratos da Vida, do EXTRA.

O reencontro acontecerá justamente no ano em que serão completados 20 anos do anúncio do fim da dupla. Diferentemente do que aconteceu em 2019, quando Sandy e Junior percorreram diferentes cidades com a turnê “Nossa História”, desta vez não está prevista uma turnê pelo Brasil.

Sandy 1 de 13

Na quinta-feira (24), o perfil oficial da dupla já havia aumentado a expectativa dos fãs ao publicar um anúncio misterioso sobre 2027. A postagem informou que os detalhes serão revelados em novembro e antecipou que a novidade acontecerá em São Paulo.

Segundo a publicação, será também em novembro que os irmãos devem confirmar oficialmente os shows e divulgar informações sobre as datas e o início da venda dos ingressos.

20 anos do fim da dupla

Sandy e Junior anunciaram a separação profissional em abril de 2007, depois de 17 anos trabalhando como dupla. Naquele ano, os irmãos fizeram a turnê “Acústico MTV”, encerrada em dezembro.

O primeiro grande reencontro aconteceu em 2019, quando eles lançaram a turnê comemorativa “Nossa História”. Os shows começaram em julho e seguiram até novembro daquele ano.