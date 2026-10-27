ADEUS AO MCBRASIL?

Fim dos sanduíches da Copa? McDonald's encerra parceria de três décadas com a Fifa

Rede decidiu não renovar o patrocínio após faturamento na Copa de 2026 ficar abaixo do esperado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:33

Cafu apresentou o Mc Brasil, parte do menu especial para a Copa do Mundo 2026 do McDonald’s Crédito: Divulgação

Depois de mais de três décadas marcando presença nos gramados, o McDonald's não vai mais patrocinar a Copa do Mundo. A rede de fast-food decidiu não renovar o contrato com a Federação Internacional de Futebol, a Fifa, encerrando uma parceria que começou lá em 1994.

Sanduíches da Copa 1 de 7

Segundo informações da revista norte-americana Adweek, Ian Borden, que comanda as finanças do McDonald's no mundo todo, contou em uma reunião com investidores que a Copa de 2026 deu menos lucro do que eles esperavam. Mesmo com muito dinheiro investido na divulgação das lojas em mais de 110 países, a conta não fechou como a marca queria.

Para os brasileiros, essa parceria sempre foi muito presente. A cada quatro anos, a empresa lançava o famoso cardápio temático com sanduíches batizados com nomes de seleções, como o McBrasil, além de distribuir copos colecionáveis e promoções para pedidos feitos pelo celular na hora das partidas.