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Fim dos sanduíches da Copa? McDonald's encerra parceria de três décadas com a Fifa

Rede decidiu não renovar o patrocínio após faturamento na Copa de 2026 ficar abaixo do esperado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:33

Cafu apresentou o Mc Brasil, parte do menu especial para a Copa do Mundo 2026 do McDonald’s Crédito: Divulgação

Depois de mais de três décadas marcando presença nos gramados, o McDonald's não vai mais patrocinar a Copa do Mundo. A rede de fast-food decidiu não renovar o contrato com a Federação Internacional de Futebol, a Fifa, encerrando uma parceria que começou lá em 1994.

Sanduíches da Copa

MC Brasil por Reprodução
Mc Estados Unidos por Reprodução
Mc Alemanha por Reprodução
Mc Argentina por Reprodução
Mc México por Reprodução
McEspanha por Reprodução
Mc Itália por Reprodução
1 de 7
MC Brasil por Reprodução

Segundo informações da revista norte-americana Adweek, Ian Borden, que comanda as finanças do McDonald's no mundo todo, contou em uma reunião com investidores que a Copa de 2026 deu menos lucro do que eles esperavam. Mesmo com muito dinheiro investido na divulgação das lojas em mais de 110 países, a conta não fechou como a marca queria.

Para os brasileiros, essa parceria sempre foi muito presente. A cada quatro anos, a empresa lançava o famoso cardápio temático com sanduíches batizados com nomes de seleções, como o McBrasil, além de distribuir copos colecionáveis e promoções para pedidos feitos pelo celular na hora das partidas.

Agora, em vez de pagar para estampar seu nome nos jogos organizados por outras empresas, a rede de fast-food quer investir em ideias próprias e fortalecer as vendas dentro do seu próprio aplicativo.

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Tags:

Copa do Mundo Mcdonald's Copa do Mundo 2026 Sanduíche Fast Food

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