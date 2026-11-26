MUNDO

Fiona, hipopótamo que virou estrela da internet e morreu após engolir chapéu, recebe homenagem do Senado dos Estados Unidos

Resolução reconhece a trajetória do animal do Zoológico de Cincinnati, que sobreviveu a um nascimento prematuro e conquistou milhares de fãs nas redes sociais



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:55

Senado dos EUA aprovou resolução em homenagem a Fiona, hipopótamo que morreu aos 9 anos Crédito: Senate TV / Cincinnati Zoo

Fiona chegou ao mundo antes da hora e pequena demais para ficar em pé. Nascida seis semanas antes do previsto, em 2017, a hipopótamo pesava apenas 29 libras, cerca de 13 quilos, e não conseguia mamar sozinha. A equipe do Zoológico de Cincinnati precisou cuidar dela dia e noite. A luta pela sobrevivência transformou a filhote em uma estrela acompanhada por milhões de pessoas.

Quase dez anos depois, admiradores voltaram a acompanhar notícias sobre Fiona, desta vez na expectativa de que ela se recuperasse de uma emergência. Um chapéu caiu acidentalmente em seu habitat e foi ingerido pelo animal. A equipe veterinária tentou ajudá-la a expelir o objeto com medicamentos, exames e outros procedimentos, mas Fiona morreu em 19 de novembro, aos 9 anos.

Fiona, hipopótamo recebe homenagem do Senado dos Estados Unidos 1 de 6

No dia seguinte, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução em homenagem à hipopótamo. A proposta do senador Bernie Moreno, de Ohio, reconhece a trajetória de Fiona e agradece aos profissionais do zoológico que cuidaram dela. Moreno a descreveu como símbolo de resiliência e perseverança. O registro oficial da resolução também relembra a dedicação da equipe durante a emergência.

Uma história acompanhada pelo público

Desde os primeiros dias de vida, o zoológico compartilhou atualizações sobre a saúde de Fiona. A rotina de cuidados, os avanços e os momentos de apreensão fizeram com que pessoas de diferentes lugares acompanhassem sua evolução. Para o próprio zoológico, ela se tornou um símbolo de esperança e ajudou a aproximar o público da espécie.

A comoção voltou quando o chapéu ficou preso no sistema digestivo da hipopótamo. Em atualizações nas redes sociais, a equipe contou que monitorava Fiona continuamente e buscava maneiras de estimular o deslocamento do objeto. Uma das tentativas envolveu uma plataforma vibratória emprestada de uma fazenda de cavalos.

Os esforços, porém, não conseguiram evitar a morte. O zoológico informou que uma necropsia encontrou o chapéu no intestino delgado. Em uma homenagem publicada após a morte, a instituição lembrou a história de sobrevivência que tornou Fiona conhecida e agradeceu às pessoas que acompanharam sua vida.