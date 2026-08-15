ASTROLOGIA

Fique atento! Passado volta para cobrar lições de 4 signos hoje (15 de agosto)

Confira alertas e conselhos para signos após mudança no mapa astrológico

Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:30

Confira previsão para signos neste final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

O alerta para os signos é direto nesta semana: o passado pode voltar para cobrar lições e isso acontece de maneira natural para 4 signos: Touro, Capricórnio, Câncer e Sagitário.

A energia de hoje pode trazer memórias, pessoas e situações que pareciam resolvidas. O céu pede cuidado emocional. Por isso, o alerta é sobre não repetir erros do passado.

A Lua e outros planetas ativam pontos sensíveis do mapa. Isso pode trazer lembranças, mensagens antigas ou reencontros inesperados. O alerta dos astros funciona como um aviso e mostra onde ainda é necessário amadurecer, e isso aparece em amor, trabalho e dinheiro. Confira previsão de João Bidu:

Touro

Touro sente hoje o peso de escolhas antigas. Alguém do passado pode reaparecer ou uma situação financeira volta à tona. O alerta é sobre não agir por impulso.

No amor, evite reabrir feridas sem necessidade. Se um ex procurar, pense bem antes de responder. No trabalho, cuidado com gastos impulsivos.

No dinheiro, revise contratos antigos. O alerta vai para dívidas ou compromissos mal resolvidos. A lição é sobre valorizar o que é sólido.

Capricórnio

Capricórnio recebe hoje um chamado para revisar atitudes profissionais. Um projeto antigo pode voltar ou uma cobrança do passado aparece. O alerta é sobre responsabilidade.

No amor, evite frieza excessiva. Mostre que você mudou. No trabalho, cuidado com orgulho. Aceite ajuda se precisar.

No dinheiro, o alerta pede revisão de metas antigas. Talvez seja hora de ajustar planos. A lição é sobre construir com base firme.

Câncer

Câncer sente hoje a sensibilidade à flor da pele. Assuntos familiares ou emocionais do passado voltam. O alerta é sobre não se deixar levar demais.

No amor, evite cobranças antigas. No trabalho, cuidado com distrações. No dinheiro, o alerta pede atenção a gastos emocionais.

A lição é sobre cuidar de si sem se isolar. O passado ensina, mas não precisa definir seu futuro.

Sagitário

Sagitário recebe hoje um chamado para revisar escolhas de liberdade. Uma viagem antiga, um projeto ou uma pessoa pode voltar. O alerta é sobre impulsividade.

No amor, evite promessas vazias. No trabalho, cuidado com dispersão. No dinheiro, o alerta pede atenção a riscos desnecessários.