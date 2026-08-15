Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fique atento! Passado volta para cobrar lições de 4 signos hoje (15 de agosto)

Confira alertas e conselhos para signos após mudança no mapa astrológico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:30

Confira previsão para signos neste final de semana
Confira previsão para signos neste final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

O alerta para os signos é direto nesta semana: o passado pode voltar para cobrar lições e isso acontece de maneira natural para 4 signos: Touro, Capricórnio, Câncer e Sagitário.

A energia de hoje pode trazer memórias, pessoas e situações que pareciam resolvidas. O céu pede cuidado emocional. Por isso, o alerta é sobre não repetir erros do passado.

A Lua e outros planetas ativam pontos sensíveis do mapa. Isso pode trazer lembranças, mensagens antigas ou reencontros inesperados. O alerta dos astros funciona como um aviso e mostra onde ainda é necessário amadurecer, e isso aparece em amor, trabalho e dinheiro. Confira previsão de João Bidu:

Touro

Touro sente hoje o peso de escolhas antigas. Alguém do passado pode reaparecer ou uma situação financeira volta à tona. O alerta é sobre não agir por impulso.

No amor, evite reabrir feridas sem necessidade. Se um ex procurar, pense bem antes de responder. No trabalho, cuidado com gastos impulsivos.

No dinheiro, revise contratos antigos. O alerta vai para dívidas ou compromissos mal resolvidos. A lição é sobre valorizar o que é sólido.

Capricórnio

Capricórnio recebe hoje um chamado para revisar atitudes profissionais. Um projeto antigo pode voltar ou uma cobrança do passado aparece. O alerta é sobre responsabilidade.

No amor, evite frieza excessiva. Mostre que você mudou. No trabalho, cuidado com orgulho. Aceite ajuda se precisar.

No dinheiro, o alerta pede revisão de metas antigas. Talvez seja hora de ajustar planos. A lição é sobre construir com base firme.

Câncer

Câncer sente hoje a sensibilidade à flor da pele. Assuntos familiares ou emocionais do passado voltam. O alerta é sobre não se deixar levar demais.

No amor, evite cobranças antigas. No trabalho, cuidado com distrações. No dinheiro, o alerta pede atenção a gastos emocionais.

A lição é sobre cuidar de si sem se isolar. O passado ensina, mas não precisa definir seu futuro.

Sagitário

Sagitário recebe hoje um chamado para revisar escolhas de liberdade. Uma viagem antiga, um projeto ou uma pessoa pode voltar. O alerta é sobre impulsividade.

No amor, evite promessas vazias. No trabalho, cuidado com dispersão. No dinheiro, o alerta pede atenção a riscos desnecessários.

A lição é sobre usar liberdade com responsabilidade. O passado volta para mostrar onde você ainda precisa crescer.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias