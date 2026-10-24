Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Fiquei cega': Bella Longuinho desabafa sobre vício em dinheiro após ficar milionária

Influenciadora conta que o faturamento com conteúdo adulto virou caso de terapia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08:35

Bella Longuinho
Bella Longuinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bella Longuinho, de 24 anos, contou que sofre com um vício em dinheiro desde que começou a faturar milhões com a venda de conteúdo adulto. Em entrevista ao portal Terra, ela explicou que o assunto virou o tema principal das suas sessões de terapia.

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho

Bella Longuinho, antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho mostra resultado após transição de gênero por Reprodução / Instagram
Bella Longuinho postou antes e depois de transição por Reprodução
1 de 7
Bella Longuinho, antes e depois da transição de gênero por Reprodução/Redes Sociais

De acordo com Bella, o interesse do público por sua intimidade aumentou muito depois da transição de gênero. Ela ganhou seu primeiro milhão de reais antes desse processo e, em poucos meses, já conseguiu dobrar o valor. Hoje, os sites de conteúdo exclusivo dão mais dinheiro para ela do que as propagandas para marcas famosas.

Ganhar tanto em pouco tempo acabou assustando a jovem. A influenciadora confessou que quase passou dos próprios limites na internet por causa da ganância. Ela lembrou de uma vez em que pensou em gravar e vender um vídeo íntimo com o ex-namorado, algo que nunca tinha feito no seu perfil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: Maya Massafera e Bella Longuinho são flagradas aos beijos

Bella Longuinho rebate versão de ex sobre agressão e afirma: 'Ele veio e me enforcou'

Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'

Bella Longuinho posa seminua em ensaio sensual após transição de gênero e fala sobre autoconfiança

Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

Foi o parceiro da época quem impediu a publicação. Ele achou a ideia ruim e avisou que aquela exposição não combinava com ela. Bella então percebeu que estava pensando apenas no dinheiro e decidiu levar o caso para a terapeuta, com medo de perder o controle de novo.

Com a vida financeira tranquila e mais de seis milhões de seguidores somando TikTok, X e Instagram, a influenciadora agora quer testar coisas novas. A partir de 2027, Bella pretende buscar chances como atriz em novelas, séries e filmes, um sonho que tem desde criança.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Siebert cancela almoço chique para comer pastel de feira: 'Não tem coisa mais gostosa'

Ana Paula Siebert cancela almoço chique para comer pastel de feira: 'Não tem coisa mais gostosa'

Imagem - Por que Leonardo não foi à festa da neta Maria Flor? Poliana Rocha revela motivo

Por que Leonardo não foi à festa da neta Maria Flor? Poliana Rocha revela motivo

Imagem - 'Abalada': Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora descobriu que a filha foi parar no hospital

'Abalada': Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora descobriu que a filha foi parar no hospital

Tags:

Bella Longuinho

Mais recentes

Imagem - Fantasia de Giulia Costa vira alvo de críticas na web e fãs reagem: 'Deixa a garota'

Fantasia de Giulia Costa vira alvo de críticas na web e fãs reagem: 'Deixa a garota'
Imagem - Natal em Gramado e Canela: veja o que fazer além das luzes e dos desfiles na Serra Gaúcha

Natal em Gramado e Canela: veja o que fazer além das luzes e dos desfiles na Serra Gaúcha
Imagem - Maisa usa joia de ouro e diamantes avaliada em R$ 640 mil em evento de luxo

Maisa usa joia de ouro e diamantes avaliada em R$ 640 mil em evento de luxo