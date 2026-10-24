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'Fiquei cega': Bella Longuinho desabafa sobre vício em dinheiro após ficar milionária

Influenciadora conta que o faturamento com conteúdo adulto virou caso de terapia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08:35

Bella Longuinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Bella Longuinho, de 24 anos, contou que sofre com um vício em dinheiro desde que começou a faturar milhões com a venda de conteúdo adulto. Em entrevista ao portal Terra, ela explicou que o assunto virou o tema principal das suas sessões de terapia.

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho 1 de 7

De acordo com Bella, o interesse do público por sua intimidade aumentou muito depois da transição de gênero. Ela ganhou seu primeiro milhão de reais antes desse processo e, em poucos meses, já conseguiu dobrar o valor. Hoje, os sites de conteúdo exclusivo dão mais dinheiro para ela do que as propagandas para marcas famosas.

Ganhar tanto em pouco tempo acabou assustando a jovem. A influenciadora confessou que quase passou dos próprios limites na internet por causa da ganância. Ela lembrou de uma vez em que pensou em gravar e vender um vídeo íntimo com o ex-namorado, algo que nunca tinha feito no seu perfil.

Foi o parceiro da época quem impediu a publicação. Ele achou a ideia ruim e avisou que aquela exposição não combinava com ela. Bella então percebeu que estava pensando apenas no dinheiro e decidiu levar o caso para a terapeuta, com medo de perder o controle de novo.