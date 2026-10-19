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'Fiquei sem chão', diz Isabel Teixeira, atriz da Globo, após descobrir síndrome rara

Após perder mãe e avó para a doença, artista precisou testar os próprios filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:56

Atriz Isabel Teixeira no quadro do Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

Isabel Teixeira revelou neste domingo (19), em entrevista ao Fantástico, na TV Globo, o diagnóstico da síndrome de Li-Fraumeni, condição genética que aumenta a predisposição ao câncer. A atriz investigou seu DNA em 2019 devido ao histórico familiar da doença.

Isabel Teixeira 1 de 16

A mãe de Isabel morreu de câncer em 2006, um ano após a avó falecer pelo mesmo motivo. Com a confirmação da mutação no gene TP53, ela descreveu o impacto da notícia. "Num primeiro momento, eu fiquei sem chão, na hora. Eu me lembro no dia de eu tomar um banho muito longo e ficar parada, assim, e não entender o que estava acontecendo", contou a atriz.

Após o diagnóstico, Isabel parou de fumar, cortou o álcool e começou a praticar atividades físicas. Ela também optou pela retirada preventiva das mamas para reduzir o risco de tumores.

A atriz testou os dois filhos para a síndrome. O resultado do rapaz foi negativo, mas o da filha confirmou a alteração genética. "Também é um outro choque", relatou Isabel na entrevista. A jovem, segundo a mãe, passou a se interessar mais por esportes e alimentação após descobrir a condição.

A síndrome de Li-Fraumeni afeta uma proteína que barra a multiplicação de células com alterações. Herdar a mutação não garante o desenvolvimento de tumores, mas exige acompanhamento médico regular com ressonâncias e ultrassonografias.