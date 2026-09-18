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Fisiculturista vence campeonato um dia após completar 90 anos e revela nova meta: 'Chegar aos 130'

Toshisuke Kanazawa conquistou o primeiro lugar em competição no Japão e chegou ao 19º título nacional da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:08

Toshisuke Kanazawa subiu ao palco e conquistou mais um título para a carreira Crédito: Reprodução

Um dia depois de completar 90 anos, o fisiculturista japonês Toshisuke Kanazawa subiu ao palco e conquistou mais um título para a carreira. O atleta venceu a categoria masculina acima de 85 anos do 38º Campeonato Japonês Masters de Fisiculturismo, realizado em Hiroshima, no Japão.

Kanazawa completou 90 anos em 29 de agosto e competiu no dia seguinte. A categoria reuniu sete participantes e terminou com o veterano na primeira colocação.

Toshisuke Kanazawa foi campeão aos 90 anos 1 de 4

A conquista ampliou uma trajetória de décadas no fisiculturismo. Segundo a imprensa especializada japonesa citada pela publicação, Kanazawa acumula 17 títulos no Masters e outros dois no campeonato japonês, totalizando 19 conquistas nacionais.

Mesmo aos 90 anos, ele não pretende abandonar as competições. Após a vitória, revelou uma meta ainda mais ambiciosa para a própria longevidade: “Quero chegar aos 130 anos”.

Volta ao fisiculturismo

A relação de Kanazawa com o esporte começou ainda na juventude. Depois de conquistar duas vezes o campeonato japonês, ele deixou as competições aos 34 anos.

O afastamento dos palcos durou 16 anos. Aos 50, Kanazawa retomou os treinos e voltou a competir, iniciando uma nova fase no fisiculturismo que se estendeu pelas décadas seguintes.

A retomada aconteceu a pedido da esposa e, desde então, o japonês continuou participando de campeonatos mesmo depois dos 80 anos.

Rotina aos 90 anos

Além dos treinos de musculação, Kanazawa mantém cuidados com a alimentação. A dieta do fisiculturista é baseada principalmente em vegetais e inclui alimentos como arroz integral, natto, tofu, frutas e vegetais.