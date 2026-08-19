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Fisioterapeuta de Glória Menezes detalha como atriz vivia: ‘Dez voltas todos os dias’

Camila Imansini se despediu da atriz, que morreu aos 91 anos, com uma publicação em seu perfil nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:42

Fisoterapeuta de Glória Menezes revelou detalhes da vida da atriz Crédito: Reprodução | Instagram

A fisioterapeuta de Glória Menezes, Camila Imansini, mostrou áudio da atriz sobre o filho, Tarcísio Filho, e revelou que ela dava “10 voltas todos os dias”.

Camila Imansini se despediu da atriz, que morreu aos 91 anos, com uma publicação em seu perfil nas redes sociais, onde divulgou uma mensagem carinhosa dela para seu filho.

Glória Menezes 1 de 8

Além da gravação, a fisioterapeuta descreveu um pouco de como era a rotina de Glória Menezes ao acompanhá-la em suas atividades físicas diárias.

Segundo a profissional, a atriz dava 10 voltas todos os dias do entorno da área que vivia enquanto ela descrevia em detalhes “a época da novela ao vivo, do teatro, do cinema”.