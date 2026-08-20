BRINCOU

Fiuk debocha de repercussão após desabafo sobre crise financeira; veja vídeo

Cantor disse que Fábio Júnior lhe “deserdou” na semana passada e dias depois fez vídeo ironizando a situação

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:13

Fiuk publicou vídeo após repercussão de seus relatos Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Fiuk, de 35 anos, reagiu em tom de deboche e ironia à repercussão de seus relatos nos últimos dias sobre seu pai, o cantor Fábio Júnior ter lhe deserdado.

Nesta quarta-feira (19), o cantor publicou um vídeo nas redes sociais em que brinca com a forma como, de acordo com ele, parte do público gostaria de vê-lo diante da situação. Veja:

Fiuk 1 de 10

No vídeo da quarta, Fiuk aparece no chuveiro, simulando estar abalado e chorando enquanto diz: “Eu não aguento mais”. Em seguida, a cena muda, e o cantor aparece sorrindo ao som de “Money que é good nóis num chave”, dos Mamonas Assassinas.

A música, que faz referência a falta de dinheiro, foi usada pelo artista para ironizar a situação financeira atual e a repercussão de seus desabafos.

“Você enxerga em mim o que tem dentro de você. Quem tá comigo levanta a mãe aeeee”, diz a legenda escrita pelo cantor.