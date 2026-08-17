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Fiuk diz que foi ‘deserdado pelo pai’ e sobra até para Cleo Pires: ‘Eu recomeço quantas vezes eu precisar’

Ator voltou a falar sobre sua condição financeira na mídia e repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:03

Fábio Jr. e Fiuk
Fábio Jr. e Fiuk Crédito: Reprodução

Fiuk, de 35 anos, voltou a falar de sua situação financeira, além de sua relação com a família. O ator e cantor tem investido seus próprios recursos em um filme que ainda não foi lançado.

“Agora eu sou o Fiukera, mano. Agora esquece. Eu não tenho mais fardo para carregar. Meu pai já me deserdou, minha irmã… Não tenho que agradar mais ninguém”, disse em entrevista ao Pânico na Band.

Fiuk

Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk posta foto com rosto sangrando e machucado na véspera de natal por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk por Reprodução/Instagram
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Fiuk por Reprodução/Instagram
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“Agora sou eu no meu corre. Eu amo drift, eu amo carro. Se quer saber, eu recomeço quantas vezes eu precisar. Eu vou fazer esse filme, esse filme vai explodir”, continuou.

Fiuk lançará Descontrole, filme sobre o universo do drift que foi anunciado com orçamento superior a R$ 20 milhões em 2025, mas após mudanças não chegou a ser realizado nos moldes inicialmente apresentados.

O ex-BBB chegou a afirmar nas redes sociais que ficou no prejuízo após colocar seu próprio dinheiro e ser “retirado” do projeto.

Durante a entrevista, Fiuk ainda foi questionado sobre ser um dos cinco filhos de Fábio Jr., um dos maiores cantores do Brasil. “Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica? Isso é muito louco. Não quero só fazer as pazes (com as finanças). Quero entender”, disse.

Fiuk detalhou que, durante muito tempo, acreditou que precisava manter uma “pose” para “fingir que estava tudo bem”, diferente de outros herdeiros do cantor. “As pessoas da minha família já não se falavam e eu tentava (fazer com que se reconciliassem). A minha irmã já fez capa de revista dizendo ‘Fábio Jr. não é meu pai’ e eu que sou o errado da história?”, questionou.

O ator afirmou ainda que durante muito tempo tentou entender que não é apenas ‘filho de Fábio Jr.’, mesmo sendo emancipado desde os 16 anos. “Então eu não tenho que me comportar como as pessoas queriam que eu me comportasse”.

Fiuk afirmou ainda que se cansou de tentar sustentar uma imagem de riqueza e de que tudo estava bem. “Eu tinha que segurar essa pose de ser rico, eu tinha que segurar essa pose de estar tudo bem sempre. E eu não quero mais. Cortei essas correntes para eu existir sendo eu”, disse.

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Fiuk E Fábio jr. Fábio jr. Fiuk Cleo Pires

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