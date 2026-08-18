DIFICULDADE

Fiuk já vendeu carro, computador e presente que ganhou de Deolane para sobreviver sem ajuda a financeira do pai; relembre desabafos

Cantor voltou a falar sobre dificuldades financeiras em 2026, mas a história de se desfazer de bens para pagar contas não é nova e já virou meme desde o BBB 21

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:00

Fiuk Crédito: Reprodução

Fiuk voltou a falar sobre dificuldades financeiras e, desta vez, colocou à venda uma Mercedes C280 Sport W202, de 1995, por R$ 51 mil à vista. O carro tinha 140 mil quilômetros rodados, pequenos retoques na pintura e estava com o ar-condicionado sem funcionar. A oferta relâmpago durou apenas duas horas: o cantor anunciou a venda pela manhã e, no início da tarde, revelou que já havia encontrado um comprador.



A venda rapidamente trouxe de volta à memória dos internautas outro episódio que acompanha Fiuk desde o BBB 21: o discurso em que ele contou que precisou se desfazer de alguns bens durante a pandemia. Na época, o cantor afirmou que havia vendido um carro, uma guitarra e um computador para pagar contas e abater dívidas.

Carros de Fiuk 1 de 19

A história da guitarra, inclusive, virou um dos grandes memes envolvendo Fiuk. Durante o BBB 21, ele afirmou que tinha vendido o instrumento, mas internautas encontraram uma guitarra aparecendo em um vídeo usado na seleção do programa e começaram a questionar a declaração. A repercussão foi tamanha que até a OLX entrou na brincadeira e criou uma ação para tentar descobrir o paradeiro da guitarra.

Depois do reality, porém, Fiuk voltou a aparecer com instrumentos musicais e, em 2025, anunciou novamente a venda de uma guitarra. Dessa vez, tratava-se de uma Fender que havia recebido de presente de Deolane Bezerra. O cantor publicou o anúncio nas redes sociais e pediu que os interessados entrassem em contato por mensagem privada.

O carro também voltou à vida de Fiuk depois do episódio do BBB. Em fevereiro de 2022, cerca de um ano após afirmar que havia vendido um automóvel por causa das dificuldades financeiras, ele mostrou nas redes sociais uma Nissan 350Z avaliada na época em aproximadamente R$ 115 mil.

Agora, em 2026, a Mercedes de 1995 entra para a lista de bens que Fiuk decidiu transformar em dinheiro. A nova venda acontece em meio a um desabafo mais amplo sobre sua situação financeira. O artista afirmou recentemente que está enfrentando dívidas, parcelando contas e impostos e vivendo, segundo suas próprias palavras, um dos períodos mais difíceis de sua vida.

Fiuk 1 de 10

Fiuk também revelou que pretende vender o que for necessário para reorganizar a vida financeira e retomar os trabalhos como cantor e ator. Além da Mercedes, ele citou a intenção de voltar a fazer shows e retomar projetos no cinema.

Assim, entre carros, guitarras e computador, alguns dos bens que o próprio Fiuk já afirmou publicamente ter vendido ou colocado à venda ao longo dos anos são:

* um carro vendido durante a pandemia;

* uma guitarra que ele disse ter vendido antes do BBB 21;

* um computador, também citado como vendido para ajudar a pagar dívidas;

* uma guitarra Fender que ganhou de Deolane Bezerra e colocou à venda em 2025;

* a Mercedes C280 Sport W202 1995, vendida em agosto de 2026 por R$ 51 mil à vista.