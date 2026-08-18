Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiuk já vendeu carro, computador e presente que ganhou de Deolane para sobreviver sem ajuda a financeira do pai; relembre desabafos

Cantor voltou a falar sobre dificuldades financeiras em 2026, mas a história de se desfazer de bens para pagar contas não é nova e já virou meme desde o BBB 21

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:00

Fiuk
Fiuk Crédito: Reprodução

Fiuk voltou a falar sobre dificuldades financeiras e, desta vez, colocou à venda uma Mercedes C280 Sport W202, de 1995, por R$ 51 mil à vista. O carro tinha 140 mil quilômetros rodados, pequenos retoques na pintura e estava com o ar-condicionado sem funcionar. A oferta relâmpago durou apenas duas horas: o cantor anunciou a venda pela manhã e, no início da tarde, revelou que já havia encontrado um comprador.

A venda rapidamente trouxe de volta à memória dos internautas outro episódio que acompanha Fiuk desde o BBB 21: o discurso em que ele contou que precisou se desfazer de alguns bens durante a pandemia. Na época, o cantor afirmou que havia vendido um carro, uma guitarra e um computador para pagar contas e abater dívidas.

Carros de Fiuk

Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk: um está à venda e o outro foi vendido por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram
1 de 19
Carros de Fiuk por Reprodução/Instagram

A história da guitarra, inclusive, virou um dos grandes memes envolvendo Fiuk. Durante o BBB 21, ele afirmou que tinha vendido o instrumento, mas internautas encontraram uma guitarra aparecendo em um vídeo usado na seleção do programa e começaram a questionar a declaração. A repercussão foi tamanha que até a OLX entrou na brincadeira e criou uma ação para tentar descobrir o paradeiro da guitarra.

Depois do reality, porém, Fiuk voltou a aparecer com instrumentos musicais e, em 2025, anunciou novamente a venda de uma guitarra. Dessa vez, tratava-se de uma Fender que havia recebido de presente de Deolane Bezerra. O cantor publicou o anúncio nas redes sociais e pediu que os interessados entrassem em contato por mensagem privada.

Leia mais

Imagem - Fiuk põe Mercedes à venda por R$ 51 mil no Pix e consegue comprador em apenas duas horas: 'Um dos momentos mais difíceis da vida'

Fiuk põe Mercedes à venda por R$ 51 mil no Pix e consegue comprador em apenas duas horas: 'Um dos momentos mais difíceis da vida'

Imagem - Deserdado por Fábio Jr., Fiuk tem coleção de carros de até R$ 550 mil e coloca dois à venda; veja os modelos

Deserdado por Fábio Jr., Fiuk tem coleção de carros de até R$ 550 mil e coloca dois à venda; veja os modelos

Imagem - Fiuk pode ser deserdado por Fábio Jr.? O que diz a lei brasileira

Fiuk pode ser deserdado por Fábio Jr.? O que diz a lei brasileira

O carro também voltou à vida de Fiuk depois do episódio do BBB. Em fevereiro de 2022, cerca de um ano após afirmar que havia vendido um automóvel por causa das dificuldades financeiras, ele mostrou nas redes sociais uma Nissan 350Z avaliada na época em aproximadamente R$ 115 mil.

Agora, em 2026, a Mercedes de 1995 entra para a lista de bens que Fiuk decidiu transformar em dinheiro. A nova venda acontece em meio a um desabafo mais amplo sobre sua situação financeira. O artista afirmou recentemente que está enfrentando dívidas, parcelando contas e impostos e vivendo, segundo suas próprias palavras, um dos períodos mais difíceis de sua vida.

Fiuk

Fiuk no festival por Reprodução
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
Fiuk e Naiara Azevedo por Reprodução
Fiuk dá beijão em reality show de Carlinhos Maia por Reprodução / Redes Sociais
Fiuk por Reprodução
Fiuk por Reprodução
Fiuk e Lumena por Redes sociais
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
1 de 10
Fiuk no festival por Reprodução

Fiuk também revelou que pretende vender o que for necessário para reorganizar a vida financeira e retomar os trabalhos como cantor e ator. Além da Mercedes, ele citou a intenção de voltar a fazer shows e retomar projetos no cinema.

Assim, entre carros, guitarras e computador, alguns dos bens que o próprio Fiuk já afirmou publicamente ter vendido ou colocado à venda ao longo dos anos são:

* um carro vendido durante a pandemia;

* uma guitarra que ele disse ter vendido antes do BBB 21;

* um computador, também citado como vendido para ajudar a pagar dívidas;

* uma guitarra Fender que ganhou de Deolane Bezerra e colocou à venda em 2025;

* a Mercedes C280 Sport W202 1995, vendida em agosto de 2026 por R$ 51 mil à vista.

O detalhe que tornou tudo ainda mais curioso é que a história de Fiuk vendendo bens para enfrentar dificuldades financeiras já havia virado meme há cinco anos. Agora, com a venda da Mercedes, o assunto voltou a circular nas redes sociais, reacendendo as lembranças daquele episódio do BBB 21.

@maikinhop “Eu tive que vender minha guitarra” #fiuk #bbb21 #fy #trend #viral #fyp ♬ som original - Maikinho Pereira

Mais recentes

Imagem - Fernanda Montenegro abre o coração e se emociona ao falar de Laura Cardoso: ‘Insubstituível’

Fernanda Montenegro abre o coração e se emociona ao falar de Laura Cardoso: ‘Insubstituível’
Imagem - Agricultor segue conselho de inteligência artificial, perde toda a plantação e tem prejuízo incalculável após resposta errada da IA

Agricultor segue conselho de inteligência artificial, perde toda a plantação e tem prejuízo incalculável após resposta errada da IA
Imagem - Quem são os filhos de Glória Menezes? Conheça a família da atriz

Quem são os filhos de Glória Menezes? Conheça a família da atriz