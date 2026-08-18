Fiuk já vendeu carro, computador e presente que ganhou de Deolane para sobreviver sem ajuda a financeira do pai; relembre desabafos

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:00
A venda rapidamente trouxe de volta à memória dos internautas outro episódio que acompanha Fiuk desde o BBB 21: o discurso em que ele contou que precisou se desfazer de alguns bens durante a pandemia. Na época, o cantor afirmou que havia vendido um carro, uma guitarra e um computador para pagar contas e abater dívidas.
Carros de Fiuk
A história da guitarra, inclusive, virou um dos grandes memes envolvendo Fiuk. Durante o BBB 21, ele afirmou que tinha vendido o instrumento, mas internautas encontraram uma guitarra aparecendo em um vídeo usado na seleção do programa e começaram a questionar a declaração. A repercussão foi tamanha que até a OLX entrou na brincadeira e criou uma ação para tentar descobrir o paradeiro da guitarra.
Depois do reality, porém, Fiuk voltou a aparecer com instrumentos musicais e, em 2025, anunciou novamente a venda de uma guitarra. Dessa vez, tratava-se de uma Fender que havia recebido de presente de Deolane Bezerra. O cantor publicou o anúncio nas redes sociais e pediu que os interessados entrassem em contato por mensagem privada.
O carro também voltou à vida de Fiuk depois do episódio do BBB. Em fevereiro de 2022, cerca de um ano após afirmar que havia vendido um automóvel por causa das dificuldades financeiras, ele mostrou nas redes sociais uma Nissan 350Z avaliada na época em aproximadamente R$ 115 mil.
Agora, em 2026, a Mercedes de 1995 entra para a lista de bens que Fiuk decidiu transformar em dinheiro. A nova venda acontece em meio a um desabafo mais amplo sobre sua situação financeira. O artista afirmou recentemente que está enfrentando dívidas, parcelando contas e impostos e vivendo, segundo suas próprias palavras, um dos períodos mais difíceis de sua vida.
Fiuk
Fiuk também revelou que pretende vender o que for necessário para reorganizar a vida financeira e retomar os trabalhos como cantor e ator. Além da Mercedes, ele citou a intenção de voltar a fazer shows e retomar projetos no cinema.
Assim, entre carros, guitarras e computador, alguns dos bens que o próprio Fiuk já afirmou publicamente ter vendido ou colocado à venda ao longo dos anos são:
* um carro vendido durante a pandemia;
* uma guitarra que ele disse ter vendido antes do BBB 21;
* um computador, também citado como vendido para ajudar a pagar dívidas;
* uma guitarra Fender que ganhou de Deolane Bezerra e colocou à venda em 2025;
* a Mercedes C280 Sport W202 1995, vendida em agosto de 2026 por R$ 51 mil à vista.
O detalhe que tornou tudo ainda mais curioso é que a história de Fiuk vendendo bens para enfrentar dificuldades financeiras já havia virado meme há cinco anos. Agora, com a venda da Mercedes, o assunto voltou a circular nas redes sociais, reacendendo as lembranças daquele episódio do BBB 21.