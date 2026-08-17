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Fiuk pode ser deserdado por Fábio Jr.? O que diz a lei brasileira

Cantor afirmou que foi “deserdado” pelo pai durante entrevista; legislação prevê situações específicas para que um filho perca o direito à herança

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:54

Fiuk afirmou que foi “deserdado” por Fábio Jr., mas a legislação brasileira estabelece regras específicas
Fiuk afirmou que foi “deserdado” por Fábio Jr., mas a legislação brasileira estabelece regras específicas Crédito: Reprodução

A declaração de Fiuk sobre ter sido “deserdado” por Fábio Jr. levantou uma dúvida que vai além da crise familiar: um pai pode realmente tirar um filho da própria herança no Brasil? A resposta é mais complexa do que parece. Pela legislação brasileira, os descendentes são herdeiros necessários e, por isso, têm direito à chamada legítima, que corresponde a metade da herança. Essa parcela não pode ser simplesmente retirada por vontade do dono do patrimônio.

Foi durante uma entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (17), que Fiuk afirmou ter sido deserdado pelo pai. Ao falar sobre a fase de dificuldade financeira e pessoal que atravessa, o cantor disse que não pretende mais carregar as expectativas relacionadas à família. “Meu pai já me deserdou, minha irmã… Não tenho que agradar mais ninguém”, declarou.

A fala, no entanto, não significa necessariamente que Fiuk tenha sido deserdado no sentido jurídico. A deserdação é uma medida prevista pelo Código Civil para retirar de um herdeiro necessário o direito à parte da herança que a lei normalmente lhe garante.

Fiuk

Fiuk no festival por Reprodução
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
Fiuk e Naiara Azevedo por Reprodução
Fiuk dá beijão em reality show de Carlinhos Maia por Reprodução / Redes Sociais
Fiuk por Reprodução
Fiuk por Reprodução
Fiuk e Lumena por Redes sociais
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
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Fiuk no festival por Reprodução

Mas não basta uma briga entre familiares ou a decisão de um pai de não querer mais deixar dinheiro para o filho. A legislação estabelece causas específicas para que a deserdação seja possível.

Entre elas estão situações como ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasta ou padrasto e desamparo do pai ou da mãe em casos de alienação mental ou grave enfermidade. Também existem hipóteses gerais de exclusão da sucessão previstas no Código Civil.

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Além disso, a deserdação precisa ser feita por testamento, com a indicação expressa da causa. Depois da morte, cabe a quem se beneficia da exclusão comprovar que o motivo alegado realmente aconteceu. O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reforçou esse procedimento.

E se o pai simplesmente não quiser deixar dinheiro para o filho? Nesse caso, há uma diferença importante.

Um pai pode definir em testamento como será distribuída a parte disponível de seu patrimônio. O que ele não pode fazer livremente é retirar de um filho a parcela da herança protegida pela lei. O STJ já decidiu que o testamento pode organizar todo o patrimônio, desde que seja respeitada a parte destinada aos herdeiros necessários.

Por isso, dizer que alguém foi “deserdado” no sentido cotidiano pode ser diferente de uma deserdação formal e juridicamente válida.

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