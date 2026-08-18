SAINDO DA POBREZA

Fiuk põe Mercedes à venda por R$ 51 mil no Pix e consegue comprador em apenas duas horas: 'Um dos momentos mais difíceis da vida'

Cantor também colocou outro veículo de colecionador à venda

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:11

Fiuk vende Mercedes à vista Crédito: Reprodução

O cantor Fiuk conseguiu vender uma Mercedes por R$ 51 mil, apenas duas horas depois de anunciar o veículo nas redes sociais. A negociação aconteceu por Pix e foi divulgada pelo artista neste domingo (16), dias após ele revelar que atravessa um período de dificuldades financeiras e que precisa “reconstruir a vida inteira”.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda 1 de 12

Fiuk colocou à venda uma Mercedes C280 Sport W202, de 1995, com 140 mil quilômetros rodados e pequenos retoques necessários na pintura. Segundo o anúncio, o valor de R$ 51 mil era válido para quem fizesse o pagamento à vista. Pouco depois, o cantor publicou outro vídeo para contar que havia encontrado um comprador e que entregaria pessoalmente o carro ao novo proprietário.

A venda ocorreu em meio ao desabafo recente de Fiuk sobre sua situação financeira. Em entrevista ao Metrópoles, o artista afirmou que vive “um dos momentos mais difíceis da vida” e admitiu que, pela primeira vez, consegue enxergar com clareza quais são suas prioridades.

Ao falar sobre o momento, Fiuk reconheceu que precisa de ajuda e afirmou que passou anos acreditando que pedir auxílio seria sinal de fraqueza. O cantor também relatou conflitos familiares e disse que decidiu deixar de preservar publicamente uma imagem de família perfeita.

Fiuk afirmou ainda que pretende retomar os trabalhos para superar a crise. Entre os planos estão voltar a fazer shows, produzir um filme e vender o que for necessário para reorganizar a vida financeira. “Eu tô voltando a fazer show, vou vender o que precisar vender, vou voltar a fazer meu filme”, declarou.

A publicação sobre a Mercedes, entretanto, também gerou críticas nas redes sociais. Alguns internautas sugeriram que o cantor procurasse um emprego com carteira assinada, em referência ao modelo CLT.

O momento financeiro também foi acompanhado por um desabafo de Fiuk sobre o afastamento do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cleo Pires. O cantor afirmou que atualmente não mantém contato com nenhum dos dois e disse que, durante anos, escolheu o silêncio por acreditar que amar também significava proteger a família.

Sobre Fábio Jr., Fiuk reconheceu que ainda existe carinho, mas afirmou que a relação também foi marcada por dores profundas. Segundo ele, atualmente os dois não têm mais uma relação, situação que considera dolorosa, mas necessária para deixar de fingir que estava tudo bem.