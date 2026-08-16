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Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Em um desabafo, Fiuk foi franco com a relação familiar com o pai e a irmã

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 08:26

Fiuk desabafou e falou da irmã e do pai
Fiuk desabafou e falou da irmã e do pai Crédito: Reprodução

Fiuk abriu o coração na noite desta sexta-feira (14/8) em um vídeo exclusivo ao Metrópoles e admitiu que atualmente está vivendo o que descreveu como “um dos momentos mais difíceis da vida”. Em meio a dívidas e dificuldades financeiras, porém, o artista diz que “pela 1ª vez na vida” consegue ver com clareza as prioridades – inclusive na relação com o pai, Fábio Jr., e com a irmã, Cleo Pires.

“Eu nunca imaginei que diria isso em público, mas chegou o momento. Eu preciso de ajuda”, admitiu Fiuk. “Eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era ‘coisa de fraco’. Que tudo o que eu fazia nunca prestava, que eu nunca ia superar uma certa pessoa. Tudo isso dentro de casa. E chega. Eu não quero mais viver assim”, disparou o artista.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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