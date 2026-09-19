ÚLTIMO SHOW

Fiuk se despede dos palcos com show para 67 pessoas em espaço que cabe mil

Cantor teve tentativa frustrada de voltar aos palcos e dá pausa na carreira

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:17

Poucas pessoas estiveram no último show do cantor Crédito: Reprodução | Bárbara Camilotti

O cantor Fiuk se despediu dos palcos em show com apenas 67 pessoas na plateia, nesta sexta-feira (18), em Campinas, interior de São Paulo, após decidir dar uma pausa na carreira. O que chamou atenção é que o espaço comporta um público de até mil pessoas.

A apresentação do artista de 35 anos começou por volta de 22h50, e disse que esse seria o seu último show como cantor.

Fiuk 1 de 10

Fiuk chegou a tocar “Gasolina”, música lançada em agosto deste ano, além de autorais, além de Rappa e Green Day. Fiuk também tocou “Várias Queixas”.

Filipe Kartalian Ayres Galvão, o Fiuk começou a projetar seu nome no meio musical nos anos 2000 a frente da banda de pop rock Hori.

O alcance do grupo aumentou em 2009, quando Fiuk assumiu o protagonismo da temporada de Malhação na TV Globo no papel do estudante Bernardo.

Em 2011, Fiuk seguiu carreira solo com o lançamento do álbum “Sou Eu”. O disco marcou o fim das atividades com a Hori e apostou em um pop romântico com R&B, distanciando-se do som da pegada roqueira dos primeiros anos.

A faixa-título ganhou o topo das paradas e a parceria com Jorge Ben Jor no hit “Quero Toda Noite”, estabeleceu a identidade individual do músico longe do formato de grupo.

A trajetória na TV seguiu em paralelo aos palcos, com atuações em novelas da TV Globo como “Aquele Beijo”, “Geração Brasil” e “A Força do Querer”, em que viveu o personagem Ruy.

Em 2026, Fiuk retornou aos lançamentos musicais com o EP “M, Vol. 2” e passou a se apresentar com o projeto Fiuk III, que reúne integrantes que fizeram parte da Hori

Em 2026, Fiuk retomou os lançamentos musicais com o EP "M, Vol. 2" e passou a se apresentar com o projeto Fiuk III, que reúne também integrantes que fizeram parte da Hori.