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Flagrado! Fred Bruno surge 'escondido' em camarim na festa de Bianca Andrade

O apresentador foi apoiar os 15 anos de carreira da ex-companheira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:44

Fred Bruno em festa de celebração aos 15 anos de carreira de ex Bianca Andrade, Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

Fred Bruno fez questão de marcar presença na festa que comemorou os 15 anos de carreira de Bianca Andrade na internet, na noite desta segunda-feira (5). O jornalista, de 37 anos, foi apoiar a ex-companheira, com quem tem um filho, o pequeno Cris, de 5 anos, e protagonizou uma cena inusitada nos bastidores do evento.

Fred Bruno aparece 'escondido' na festa de Bianca Andrade 1 de 10

O influenciador acabou flagrado tentando se "esconder" atrás de uma arara de roupas no camarim. O registro aconteceu bem no instante em que a empresária se preparava para receber os convidados e decidiu dar um abraço carinhoso no filho antes de subir ao palco da festa.

Fred Bruno abre álbum do chá revelação do primeiro filho com Indi Lunar 1 de 20

Apesar de terem terminado o relacionamento em 2022, após quase dois anos juntos, os dois mantêm uma convivência bastante próxima e harmoniosa em função do filho. O clima de parceria costuma chamar a atenção dos fãs na internet pelo respeito mútuo entre os ex-namorados.

Atualmente, Fred vive uma nova fase pessoal e aguarda o nascimento do seu segundo filho, que se chamará Leo, fruto de seu namoro com a influenciadora Indi Lunar.