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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:44
Fred Bruno fez questão de marcar presença na festa que comemorou os 15 anos de carreira de Bianca Andrade na internet, na noite desta segunda-feira (5). O jornalista, de 37 anos, foi apoiar a ex-companheira, com quem tem um filho, o pequeno Cris, de 5 anos, e protagonizou uma cena inusitada nos bastidores do evento.
Fred Bruno aparece 'escondido' na festa de Bianca Andrade
O influenciador acabou flagrado tentando se "esconder" atrás de uma arara de roupas no camarim. O registro aconteceu bem no instante em que a empresária se preparava para receber os convidados e decidiu dar um abraço carinhoso no filho antes de subir ao palco da festa.
Fred Bruno abre álbum do chá revelação do primeiro filho com Indi Lunar
Apesar de terem terminado o relacionamento em 2022, após quase dois anos juntos, os dois mantêm uma convivência bastante próxima e harmoniosa em função do filho. O clima de parceria costuma chamar a atenção dos fãs na internet pelo respeito mútuo entre os ex-namorados.
Atualmente, Fred vive uma nova fase pessoal e aguarda o nascimento do seu segundo filho, que se chamará Leo, fruto de seu namoro com a influenciadora Indi Lunar.
A própria Bianca já revelou encarar a novidade com naturalidade e bom humor. Em declarações anteriores, a empresária pontuou que sempre torceu pelo ex-parceiro e que ambos fazem questão de preservar uma rotina familiar leve, servindo de inspiração para outros casais que encaram a guarda compartilhada.