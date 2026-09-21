APAIXONADA

Flavia Saraiva assume namoro com goleiro que joga na Espanha: 'Te amo'

Ginasta de 26 anos vive romance com Felipe Carneiro, que está prestes a completar 23; casal trocou declarações nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:35

Flavinha Saraiva está namorando com goleiro Crédito: Reprodução

Flavia Saraiva, de 26 anos, está namorando o goleiro Felipe Carneiro, que está prestes a completar 23. O relacionamento foi confirmado pela assessoria da ginasta nesta segunda-feira (21), após os dois trocarem declarações públicas nas redes sociais.

Flavia publicou uma sequência de fotos ao lado do jogador para comemorar o aniversário dele e aproveitou para declarar seu amor. “Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo”, escreveu.

Flavia Saraiva está namorando com goleiro 1 de 3

Felipe também havia se declarado para a ginasta no fim de semana, após uma conquista de Flavia no Campeonato Mundial de Ginástica. “Você merece muito. Mais uma. Te amo”, publicou o goleiro.

Quem é o namorado de Flavia Saraiva?

Felipe Carneiro é goleiro e atualmente defende o Real Murcia, da Espanha. O atleta passou pelas categorias de base do São Paulo e já disputou os campeonatos Brasileiro e Paulista Sub-20.

Ao longo da formação no futebol, Felipe conquistou títulos como o Campeonato Paulista Sub-15, o Torneio Brasil-Japão Sub-15, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17.