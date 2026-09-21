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Flavia Saraiva assume namoro com goleiro que joga na Espanha: 'Te amo'

Ginasta de 26 anos vive romance com Felipe Carneiro, que está prestes a completar 23; casal trocou declarações nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:35

Flavinha Saraiva está namorando com goleiro
Flavinha Saraiva está namorando com goleiro Crédito: Reprodução

Flavia Saraiva, de 26 anos, está namorando o goleiro Felipe Carneiro, que está prestes a completar 23. O relacionamento foi confirmado pela assessoria da ginasta nesta segunda-feira (21), após os dois trocarem declarações públicas nas redes sociais.

Flavia publicou uma sequência de fotos ao lado do jogador para comemorar o aniversário dele e aproveitou para declarar seu amor. “Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo”, escreveu.

Flavia Saraiva está namorando com goleiro

Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução
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Flavinha Saraiva está namorando com goleiro por Reprodução

Felipe também havia se declarado para a ginasta no fim de semana, após uma conquista de Flavia no Campeonato Mundial de Ginástica. “Você merece muito. Mais uma. Te amo”, publicou o goleiro.

Quem é o namorado de Flavia Saraiva?

Felipe Carneiro é goleiro e atualmente defende o Real Murcia, da Espanha. O atleta passou pelas categorias de base do São Paulo e já disputou os campeonatos Brasileiro e Paulista Sub-20.

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Ao longo da formação no futebol, Felipe conquistou títulos como o Campeonato Paulista Sub-15, o Torneio Brasil-Japão Sub-15, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17.

Atualmente, o jogador atua na terceira divisão espanhola. O namoro com Flavia ganhou repercussão após as recentes declarações trocadas pelo casal no Instagram.

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