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Flávia Saraiva curte dias de descanso em Alagoas ao lado do namorado goleiro

Medalhista olímpica compartilhou registros da viagem nas redes sociais após o casal assumir o relacionamento em setembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 21:39

Flávia Saraiva e o namorado, Felipe Carneiro, curtem dia de praia em Alagoas
Flávia Saraiva e o namorado, Felipe Carneiro, curtem dia de praia em Alagoas Crédito: Reprodução/Instagram

A ginasta e medalhista olímpica Flávia Saraiva utilizou as redes sociais para compartilhar momentos de sua viagem ao litoral de Alagoas. Ela aproveitou um período de descanso entre os treinos para curtir um dia de praia em São Miguel dos Milagres acompanhada pelo namorado, o goleiro Felipe Carneiro, que atua pelo Real Murcia, da Espanha.

Nos registros publicados, os dois estão aproveitando o hotel e o mar do litoral alagoano. Flávia apareceu vestida com um biquíni em tons de azul e laranja, enquanto Felipe posou sem camisa. Em outra imagem, a ginasta foi fotografada sorridente, ao passo que o jogador estava sentado à mesa em um estabelecimento de decoração rústica.

Flávia Saraiva e Felipe Carneiro curtem dia de praia no Nordeste

Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva e Felipe Carneiro viajaram para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva e Felipe Carneiro viajaram para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram
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Flávia Saraiva viajou para São Miguel dos Milagres, litoral de Alagoas por Reprodução/Instagram

O relacionamento entre a ginasta e o goleiro tornou-se público em 21 de setembro deste ano, após trocas de declarações em uma rede social. Na ocasião, Flávia publicou uma mensagem de aniversário para o atleta. "Feliz aniversário, meu amor! Espero que você aproveite muito seu dia. Sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é muito especial para mim. Te amo", escreveu.

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Os rumores sobre o romance já circulavam anteriormente, uma vez que Flávia e Felipe faziam aparições públicas e interagiam nas redes sociais. No começo de setembro, eles foram vistos juntos curtindo os shows do Rock in Rio. Felipe também já havia parabenizado a ginasta após ela conquistar o ouro nas barras assimétricas na etapa da Copa do Mundo de Ginástica na Hungria.

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