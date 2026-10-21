ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro abre o jogo sobre sexo, diz o que pensa sobre homossexuais e faz promessa inusitada caso seja eleito

Candidato à Presidência garantiu que direitos como casamento e união estável serão preservados em eventual governo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:06

Rico Melquíades e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução

Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o influenciador Rico Melquiades ganhou repercussão nas redes sociais após o candidato à Presidência da República fazer declarações inesperadas sobre a liberdade sexual da população LGBTQIA+. Em um vídeo publicado no Instagram, o político respondeu com bom humor a perguntas sobre sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo e uma possível perseguição a homossexuais caso seja eleito.

O momento que mais chamou a atenção aconteceu quando Rico perguntou diretamente se, em um eventual governo de Flávio, as pessoas continuariam podendo "dar o caneco", expressão popular utilizada para se referir ao sexo anal. "Então, no seu governo, ninguém vai ficar sem poder dar o caneco?", questionou o influenciador. "Pode dar à vontade", respondeu o senador.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Flávio continuou a explicação e afirmou que sua preocupação como presidente seria garantir a segurança da população, sem interferir na intimidade dos brasileiros. "Qual é a minha obrigação como homem público e presidente da República? Eu tenho que garantir que você vai dar o seu caneco e não vai ser assaltado no caminho. Até você chegar no local onde você quer ser feliz", declarou.

A conversa também abordou o receio de que um eventual governo do senador pudesse representar uma ameaça aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Questionado por Rico sobre a possibilidade de perseguição a homossexuais, Flávio rejeitou a hipótese. "Como assim eu vou perseguir gay? De onde surgiu isso? Eu fico até com dificuldade de entender. E é lógico que não existe isso. Eu tô preocupado em levar prosperidade pra todo mundo, respeitar todo mundo", afirmou.

Rico também quis saber se direitos já conquistados por casais do mesmo sexo, como casamento, união estável, divisão de patrimônio e herança, seriam mantidos caso o senador chegasse ao Palácio do Planalto.

Flávio garantiu que não pretende modificar essas proteções legais. "Pode ficar tranquilo. É consagrado o direito. O direito de união estável, pra dividir o patrimônio, pra deixar a herança. Isso aí ninguém mexe. Ninguém mexe. Impossível, tá? A lei tá valendo. A lei vai continuar valendo", afirmou.

No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011. Dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu que os cartórios não poderiam se recusar a realizar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo.