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Flávio Bolsonaro abre o jogo sobre sexo, diz o que pensa sobre homossexuais e faz promessa inusitada caso seja eleito

Candidato à Presidência garantiu que direitos como casamento e união estável serão preservados em eventual governo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:06

Rico Melquíades e Flávio Bolsonaro
Rico Melquíades e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução

Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o influenciador Rico Melquiades ganhou repercussão nas redes sociais após o candidato à Presidência da República fazer declarações inesperadas sobre a liberdade sexual da população LGBTQIA+. Em um vídeo publicado no Instagram, o político respondeu com bom humor a perguntas sobre sexo, casamento entre pessoas do mesmo sexo e uma possível perseguição a homossexuais caso seja eleito.

O momento que mais chamou a atenção aconteceu quando Rico perguntou diretamente se, em um eventual governo de Flávio, as pessoas continuariam podendo "dar o caneco", expressão popular utilizada para se referir ao sexo anal. "Então, no seu governo, ninguém vai ficar sem poder dar o caneco?", questionou o influenciador. "Pode dar à vontade", respondeu o senador.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Flávio continuou a explicação e afirmou que sua preocupação como presidente seria garantir a segurança da população, sem interferir na intimidade dos brasileiros. "Qual é a minha obrigação como homem público e presidente da República? Eu tenho que garantir que você vai dar o seu caneco e não vai ser assaltado no caminho. Até você chegar no local onde você quer ser feliz", declarou.

A conversa também abordou o receio de que um eventual governo do senador pudesse representar uma ameaça aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Questionado por Rico sobre a possibilidade de perseguição a homossexuais, Flávio rejeitou a hipótese. "Como assim eu vou perseguir gay? De onde surgiu isso? Eu fico até com dificuldade de entender. E é lógico que não existe isso. Eu tô preocupado em levar prosperidade pra todo mundo, respeitar todo mundo", afirmou.

Rico também quis saber se direitos já conquistados por casais do mesmo sexo, como casamento, união estável, divisão de patrimônio e herança, seriam mantidos caso o senador chegasse ao Palácio do Planalto.

Flávio garantiu que não pretende modificar essas proteções legais. "Pode ficar tranquilo. É consagrado o direito. O direito de união estável, pra dividir o patrimônio, pra deixar a herança. Isso aí ninguém mexe. Ninguém mexe. Impossível, tá? A lei tá valendo. A lei vai continuar valendo", afirmou.

No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011. Dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu que os cartórios não poderiam se recusar a realizar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo.

As declarações de Flávio foram feitas em um vídeo divulgado nas redes sociais de Rico Melquiades, vencedor de 'A Fazenda 13'. A publicação ultrapassou 18 milhões de visualizações no Instagram e ganhou repercussão pela linguagem descontraída utilizada pelo candidato ao tratar de um tema relacionado aos direitos da população LGBTQIA+.

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