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Flávio Bolsonaro ou Lula? Fátima Bernardes quebra o silêncio e revela em quem votará no segundo turno

Apresentadora publicou vídeo nas redes sociais a uma semana das eleições, explicou os motivos de sua escolha e fez um alerta aos eleitores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:30

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes se posicionou sobre a disputa presidencial e revelou em quem votará. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (18), a jornalista falou sobre democracia, liberdade, direitos individuais e políticas sociais, além de demonstrar preocupação com declarações feitas durante a campanha eleitoral.

Sem contrato com a Globo desde o fim de 2023, Fátima declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A apresentadora também aproveitou o pronunciamento para pedir que eleitores que não votaram no primeiro turno reconsiderem sua participação na votação marcada para o próximo domingo (25).

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

"Oi, o vídeo é longo, mas eu peço que você fique comigo até o fim. Afinal, somos amigos e, principalmente, amigas de longa data. Sempre me senti respeitada e tive grande respeito pelo que nós construímos juntos na TV e, agora, nas diversas plataformas", começou.

Ao explicar sua escolha, Fátima afirmou que não é necessário se identificar com o petismo para apoiar a atual chapa presidencial. "Você não precisa ser lulista nem petista para votar no Lula e no Alckmin. Basta você ser um defensor da democracia, das liberdades, dos direitos que já conquistamos, do respeito a todas as famílias e credos".

Fátima lembrou que, há quatro anos, quando ainda estava na Globo, mas na área do Entretenimento, já havia declarado voto em Lula contra a reeleição de Jair Bolsonaro. "E por isso sei que muitos de vocês ficaram surpresos quando, há quatro anos, eu resolvi me posicionar e declarar meu voto".

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Segundo ela, a decisão não prejudicou suas relações pessoais com quem tinha opiniões políticas diferentes. "Essa minha decisão não me levou a cortar relações com amigos e conhecidos que votaram diferentemente de mim. E não fiz desse espaço aqui um palanque permanente para ninguém, só para mim e para as minhas ideias".

No vídeo, Fátima explicou que os ensinamentos recebidos dos pais influenciaram sua maneira de enxergar questões como respeito, liberdade e convivência. "Mas agora, diante de tudo que eu aprendi com meu pai militar e com a minha mãe dona de casa, eu tô preocupada. Com eles aprendi sobre respeito ao próximo, sobre trabalhar pela minha independência, pela minha liberdade, sobre viver e resolver os problemas na base da conversa sem violência".

"E assim criei meus filhos, para que entendam as muitas desigualdades que enfrentamos no nosso país, para que percebam a sobrecarga das mulheres em lares em que são a única fonte de renda, que possam viver num país que respeite as individualidades, as diversas crenças, que saibam que nem todos tiveram as oportunidades que eles têm, e que precisamos de um governo que olhe principalmente para os mais necessitados", falou.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
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José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A apresentadora defendeu a continuidade de políticas públicas, como a distribuição gratuita de medicamentos, o acesso ao ensino superior e o apoio para que estudantes permaneçam na escola. Ela também chamou atenção para a violência contra as mulheres e criticou discursos que, na avaliação dela, incentivam divisões entre as regiões brasileiras.

"Que esses brasileiros e brasileiras possam continuar a receber remédios gratuitos, que tenham a chance de entrar numa faculdade, que recebam apoio do governo para permanecer na escola. Um governo que olhe para as mulheres e se preocupe com a onda de violência contra nós, que não estimule a divisão entre Nordeste, Sudeste, Norte e Sul. Somos diferentes, mas temos um muito em comum e muito a ganhar uns com os outros", continuou.

Outro ponto abordado foi o respeito à diversidade. Ao demonstrar preocupação com declarações atribuídas a Flávio Bolsonaro, Fátima criticou a linguagem utilizada em manifestações políticas e mencionou os impactos desse tipo de discurso sobre mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

" "Por tudo isso, me preocupa muito o linguajar chulo, vulgar, sobre nossos irmãos, sobre as mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+. Essa agressividade cansa, mata. Também não gostaria de ver o Brasil se rendendo a outro país, o que ameaça a nossa soberania".

A jornalista também pediu que os eleitores avaliem o histórico dos dois candidatos antes de escolher em quem votar. O recado foi direcionado especialmente a quem se absteve no primeiro turno. "Enfim, eu quero convidar principalmente você que não votou no primeiro turno a repensar. Não votar não vai livrar você das consequências que virão das urnas. Olhe a história de cada candidato, ainda dá tempo. Pense no que cada um fez, pense em como cada um mudou a vida de pelo menos uma pessoa que você conhece", apontou.

Ao finalizar o pronunciamento, Fátima confirmou que votará novamente em Lula e Alckmin no segundo turno e convidou o público a refletir sobre a decisão.  "Você não precisa ser lulista nem petista para votar no Lula e no [Geraldo] Alckmin. Basta você ser um defensor da democracia, das liberdades, dos direitos que já conquistamos, do respeito a todas as famílias e credos".

"Eu já me decidi. No dia 25, novamente, eu voto 13, voto Lula e Alckmin. E eu espero que você reflita e venha com a gente", finalizou.

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Fátima Bernardes

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