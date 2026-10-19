DECLAROU O VOTO

Flávio Bolsonaro ou Lula? Fátima Bernardes quebra o silêncio e revela em quem votará no segundo turno

Apresentadora publicou vídeo nas redes sociais a uma semana das eleições, explicou os motivos de sua escolha e fez um alerta aos eleitores

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:30

Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes se posicionou sobre a disputa presidencial e revelou em quem votará. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (18), a jornalista falou sobre democracia, liberdade, direitos individuais e políticas sociais, além de demonstrar preocupação com declarações feitas durante a campanha eleitoral.

Sem contrato com a Globo desde o fim de 2023, Fátima declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A apresentadora também aproveitou o pronunciamento para pedir que eleitores que não votaram no primeiro turno reconsiderem sua participação na votação marcada para o próximo domingo (25).

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"Oi, o vídeo é longo, mas eu peço que você fique comigo até o fim. Afinal, somos amigos e, principalmente, amigas de longa data. Sempre me senti respeitada e tive grande respeito pelo que nós construímos juntos na TV e, agora, nas diversas plataformas", começou.

Ao explicar sua escolha, Fátima afirmou que não é necessário se identificar com o petismo para apoiar a atual chapa presidencial. "Você não precisa ser lulista nem petista para votar no Lula e no Alckmin. Basta você ser um defensor da democracia, das liberdades, dos direitos que já conquistamos, do respeito a todas as famílias e credos".

Fátima lembrou que, há quatro anos, quando ainda estava na Globo, mas na área do Entretenimento, já havia declarado voto em Lula contra a reeleição de Jair Bolsonaro. "E por isso sei que muitos de vocês ficaram surpresos quando, há quatro anos, eu resolvi me posicionar e declarar meu voto".

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Segundo ela, a decisão não prejudicou suas relações pessoais com quem tinha opiniões políticas diferentes. "Essa minha decisão não me levou a cortar relações com amigos e conhecidos que votaram diferentemente de mim. E não fiz desse espaço aqui um palanque permanente para ninguém, só para mim e para as minhas ideias".



No vídeo, Fátima explicou que os ensinamentos recebidos dos pais influenciaram sua maneira de enxergar questões como respeito, liberdade e convivência. "Mas agora, diante de tudo que eu aprendi com meu pai militar e com a minha mãe dona de casa, eu tô preocupada. Com eles aprendi sobre respeito ao próximo, sobre trabalhar pela minha independência, pela minha liberdade, sobre viver e resolver os problemas na base da conversa sem violência".

"E assim criei meus filhos, para que entendam as muitas desigualdades que enfrentamos no nosso país, para que percebam a sobrecarga das mulheres em lares em que são a única fonte de renda, que possam viver num país que respeite as individualidades, as diversas crenças, que saibam que nem todos tiveram as oportunidades que eles têm, e que precisamos de um governo que olhe principalmente para os mais necessitados", falou.

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A apresentadora defendeu a continuidade de políticas públicas, como a distribuição gratuita de medicamentos, o acesso ao ensino superior e o apoio para que estudantes permaneçam na escola. Ela também chamou atenção para a violência contra as mulheres e criticou discursos que, na avaliação dela, incentivam divisões entre as regiões brasileiras.

"Que esses brasileiros e brasileiras possam continuar a receber remédios gratuitos, que tenham a chance de entrar numa faculdade, que recebam apoio do governo para permanecer na escola. Um governo que olhe para as mulheres e se preocupe com a onda de violência contra nós, que não estimule a divisão entre Nordeste, Sudeste, Norte e Sul. Somos diferentes, mas temos um muito em comum e muito a ganhar uns com os outros", continuou.



Outro ponto abordado foi o respeito à diversidade. Ao demonstrar preocupação com declarações atribuídas a Flávio Bolsonaro, Fátima criticou a linguagem utilizada em manifestações políticas e mencionou os impactos desse tipo de discurso sobre mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

" "Por tudo isso, me preocupa muito o linguajar chulo, vulgar, sobre nossos irmãos, sobre as mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+. Essa agressividade cansa, mata. Também não gostaria de ver o Brasil se rendendo a outro país, o que ameaça a nossa soberania".

A jornalista também pediu que os eleitores avaliem o histórico dos dois candidatos antes de escolher em quem votar. O recado foi direcionado especialmente a quem se absteve no primeiro turno. "Enfim, eu quero convidar principalmente você que não votou no primeiro turno a repensar. Não votar não vai livrar você das consequências que virão das urnas. Olhe a história de cada candidato, ainda dá tempo. Pense no que cada um fez, pense em como cada um mudou a vida de pelo menos uma pessoa que você conhece", apontou.

Ao finalizar o pronunciamento, Fátima confirmou que votará novamente em Lula e Alckmin no segundo turno e convidou o público a refletir sobre a decisão. "Você não precisa ser lulista nem petista para votar no Lula e no [Geraldo] Alckmin. Basta você ser um defensor da democracia, das liberdades, dos direitos que já conquistamos, do respeito a todas as famílias e credos".