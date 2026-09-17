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Flor Gil ganha declaração de Marcelo Sangalo no aniversário de 18 anos

Filho de Ivete Sangalo comemorou a maioridade da neta de Gilberto Gil com registro inédito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14:17

Marcelo Sangalo usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Flor Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Sangalo usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para celebrar o aniversário de 18 anos de Flor Gil. Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, o músico resgatou uma foto de infância ao lado da neta de Gilberto Gil.

Marcelo Sangalo usou as redes sociais para parabenizar Flor Gil 1 de 8

Na foto publicada no Instagram, Marcelo e Flor aparecem pequenos durante um momento de descontração na piscina. O momento reforça a convivência de longa data da dupla.

A maioridade de Flor também movimentou o feed do avô. Gilberto Gil montou um carrossel com registros que vão do primeiro encontro dos dois até palcos.

Gilberto Gil usou as redes sociais para parabenizar Flor Gil pelos 18 anos 1 de 20

A homenagem do ícone MPB incluiu trechos da passagem da neta pelo Rock in Rio 2022 (Palco Sunset), do Tiny Desk Brasil e bastidores de estúdio gravando um EP autoral com o avô. Gil ainda relembrou o show na formatura de Flor em Nova York e a turnê "Tempo Rei".