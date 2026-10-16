ENTREVISTA EXCLUSIVA

'Foguete não dá ré': Pitty abre o coração sobre álbum mais íntimo da carreira e manda recado aos fãs baianos

Cantora baiana detalha o primeiro disco de inéditas em sete anos, que chega às plataformas nesta sexta-feira (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:22

Pitty Crédito: Jorge Daux

Depois de uma pausa, Pitty chega ao lançamento do sexto álbum de inéditas dizendo algo que chama atenção em quem acumula mais de 20 anos de carreira: está fazendo o primeiro disco da vida. O homônimo 'PITTY', que chega nesta sexta-feira (16) às plataformas digitais pela Deck, vem sete anos depois de 'Matriz' (2019), e Pitty sobe ao palco já no dia seguinte, no sábado (17), quando estreia a turnê no Espaço Unimed, em São Paulo, com ingressos esgotados. A primeira coisa que alguns fãs de longa data podem sentir ao ouvir o novo disco, aliás, é uma sonoridade familiar que parece lembrar de algo: o início.

Em entrevista exclusiva ao Jornal CORREIO, feita em meio à rotina atribulada dos ensaios de sua nova turnê, Pitty revela os bastidores desse processo. Com a mente a mil, ela conta como as músicas surgiram sem convite, explica o papel fundamental do produtor e parceiro de longa data Rafael Ramos e adianta o que os fãs soteropolitanos podem esperar.

Pitty anuncia seu novo disco homônimo 1 de 9

'Foguete não dá ré'

A impressão de que 'Sobremesa', primeiro single e faixa de abertura, soa como uma porta de entrada para a Pitty do início de carreira. "Rapaz, era exatamente a onda que eu senti também. Que bom que a sintonia tá batendo", comemora. O produtor Rafael Ramos, responsável por todos os álbuns da trajetória dela, já havia resumido o sentimento do single: "Parece Pitty lá no começo, mandando todas aquelas verdades. Só que é hoje e ela continua assim, afiada".

Pitty, porém, faz questão de afastar a ideia de regresso. "Não tô voltando não, porque não existe volta, né? Foguete não dá ré. É uma retomada de uma essência, só com a bagagem que se tem hoje. Essa mulher que viveu tudo isso, mas que também tem essa menina de lá do quartinho de Salvador, com o violão", explica. O lema do disco diz o mesmo em poucas palavras: "Não é volta. É consequência".

"Não tô voltando não, porque não existe volta, né? Foguete não dá ré. É uma retomada de uma essência, só com a bagagem que se tem hoje."

A menina do quartinho, aliás, voltou a dar as caras no processo. Pitty retomou a criação com o violão, como nos primeiros anos, quando escrevia no quarto de casa, antes mesmo de 'Admirável Chip Novo' (2003). O que mudou foi a forma de produzir: em seu próprio estúdio, ela testou arranjos, criou riffs e pré-produziu demos antes de levar as músicas para a gravação. "A tecnologia que me proporcionou o fato de eu conseguir fazer as músicas, as demos sozinha, porque se não fosse isso seria muito mais complicado", reconhece.

Pitty lança single Sobremesa Crédito: Jorge Daux

'Quando eu percebi, eu tinha um disco'

Os sete anos que separam 'Matriz' de 'PITTY' marcam o hiato entre os lançamentos de estúdio, mas a verdadeira pausa da artista durou apenas um ano e meio. Antes disso, ela esteve imersa diversos projetos e uma agenda que não deu trégua. "Eu fiz tanta coisa que se eu começar a contar você vai ficar cansada só de ouvir", conta bem-humorada.

E ela não estava brincando. Nesse meio tempo, Pitty lançou o EP Casulo (2022) e cruzou o país com Nando Reis na turnê 'PittyNando', entre 2022 e 2023. Logo depois, lançou o disco de covers 'Espelhos' (2023) e fez colaborações com artistas como Josyara, BaianaSystem e VANDAL.

A agenda de shows e celebrações também foi intensa. Ela entregou uma apresentação elogiadíssima ao lado de Emicida no festival João Rock e celebrou os 20 anos de sua estreia com 'Admirável Chip Novo (Re)Ativado', um disco de releituras com convidados. O marco rendeu uma turnê comemorativa, eternizada recentemente no audiovisual 'ACNXX Ao Vivo em Salvador' (2024).

Pitty lança single Sobremesa 1 de 3

Quando a mente e o corpo pediram uma pausa, ela obedeceu. "Eu falei: 'gente, agora eu preciso me reorganizar'. Minha vida tava toda mudando", relembra. Esse tempo afastada, ela define, foi vital para realinhar a vida pessoal e colocar os pensamentos no lugar.

Foi justamente nessa pausa que as letras começaram a aparecer sem convite. "Um belo dia, eu comecei a escrever. Eu escrevo muito sempre, compulsivamente. Mas aí veio um troço que eu comecei a escrever, escrever, escrever, daqui a pouco eu tinha duas, três, quatro, cinco letras. Eu falei: 'meu Deus, tá vindo alguma coisa'", lembra. A estranheza foi compartilhada com Rafael Ramos, que lhe aconselhou a "deixa vir".

Sem a banda por perto, Pitty voltou à essência crua do hardcore, movida pela atitude do "faça você mesma". Sem um planejamento ou a pretensão de lançar um álbum, ela apenas atendeu à urgência de criar. "Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Porque o chamado veio.", resume. O material só ganhou o título de disco quando o produtor reparou que havia música sobrando. "Quando eu percebi, eu tinha um disco", relembra.

A sensação de estar começando de novo também veio de um jeito inédito. "Foi a primeira vez que aconteceu comigo desse jeito. É por isso que eu ainda tô num processo de compreensão do processo", admite.

Pitty lança single Sobremesa Crédito: Jorge Daux

Na hora de organizar as faixas, a visão foi como a de uma roteirista. "Eu gosto de pensar na ordem do disco como um filme ou como um livro, né? Ele conta uma história, ele tem um começo, meio e fim". As músicas que ficaram de fora seguem guardadas, e a curiosidade sobre elas ganhou uma resposta bem-humorada: "O que vai acontecer depois com as outras eu ainda não sei, porque, meu amor, eu ainda nem lancei essas."

'Foi uma armadura'

Refletindo sobre as posturas que precisou adotar ao longo da carreira, a artista fala dos desafios de ser uma mulher no cenário musical, inserida "num meio extremamente masculino, baiana, toda fora do contexto". Para ela, cada pessoa carrega seus próprios recortes sociais e de gênero: "Cada uma de nós precisa, em algum momento, ou sente que precisa, se proteger".

Com a maturidade e o tempo, essas camadas foram cedendo. "À medida que a gente vai se sentindo mais protegida, a gente consegue ir se desarmando". O desejo, ressalta, é por uma vivência mais livre e coletiva: "Que a gente consiga tirar as nossas armaduras e ser quem a gente é sem medo". A faixa 'Armadura', que traz uma referência a Clarice Lispector, mira num rock envolvente e soa como um desabafo. Com o verso afiado "mais difícil abrir o coração do que as pernas", a canção é um belo acerto de contas com o amor-próprio e com as sombras que encaramos para lembrar de quem somos.

Pitty Crédito: Jorge Daux

"Tudo que aconteceu foi necessário pra chegar até aqui. Por isso que eu digo que é um retrato de agora", afirma Pitty.

As três músicas que resumem Pitty

Desafiada a escolher a faixa que melhor representa a Pitty de hoje, a cantora não hesitou e listou três: 'Armadura', 'Desobediente' e 'Nó'.

Sobre a primeira, ela explica que "É essa descoberta de tipo: 'ufa, agora eu entendi por que eu passei por tudo que eu tive que passar'". 'Desobediente', que surpreende logo de cara com uma sonoridade meio árabe, passa por um lado da cantora focado na rebeldia de se permitir ser. Segundo ela, é um traço que nem todo mundo conhece: "eu gosto muito de hip hop, só que eu não rimo, mas é uma coisa muito mais 'spoken word', uma coisa de palavra falada. Que tem muito a ver com Patti Smith, que tem muito a ver com punk rock".

Para Pitty, ser desobediente é um presente nos dias de hoje: "Questionar o status quo, o que nos é imposto. Buscar e conquistar o nosso lugar, porque ninguém vai nos dar de graça. É ser quem a gente é de verdade". Já a faixa 'Nó' amarra a história admitindo que "as vezes quebra e não dá para juntar. O recomeço, analisa a cantora, "'é ter a dignidade de encarar que é necessário mudar de lugar. Tudo bem, tem a urgência e agora vamos desatar esses nós pra poder fluir'".

'É essa pele que eu tô habitando agora'

Quando questionada sobre como lida hoje com a imagem de mulher forte, rebelde e roqueira, Pitty pensa em voz alta. "Eu tô numa fase de redescoberta, né? E eu acho que esse disco faz parte disso. Eu tô muito aberta ali de um jeito que eu nunca estive, sabe?", confessa. A artista admite que não busca respostas prontas, e que as próprias trocas ajudam nesse processo de descoberta na vida e arte. "Talvez até por isso faça sentido ser um disco homônimo", conclui.

Para ela, o álbum abraça duas criaturas que coexistem. De um lado, uma desobediente, inquieta e provocadora que sempre questionou o mundo à sua volta; do outro, uma mulher voltada para dentro, que explora a relação consigo mesma, com outras mulheres, com seu corpo, sua sexualidade, seus desejos e sua maturidade. Essa dualidade ganha vida nas faixas 'Prazer, Universo' e 'Cuidada'. "Eu acho que é essa pele que eu tô habitando agora", sintetiza.

O avesso e a crueza das relações

Nas demais faixas, o rock não ganha apenas movimento, mas uma sonoridade crua e cortante. 'Sobriedade Seletiva' aproxima as guitarras da pista de dança e aborda a dualidade de estar "limpa do mundo, mas suja de gente". Já em 'Não à Deriva', temos o prelúdio de uma confissão madura, "Gostar de bad guys pode ser uma sina".

Pitty anuncia turnê do seu novo disco Crédito: Divulgação

O disco também é um espaço para impor limites. Em 'Amiga', a cantora desabafa sobre relações por conveniência e sem reciprocidade: "Não é a mão desses likes que vai estar lá". E em 'Madame', entrega uma resposta afiada e irônica aos julgamentos: "Desculpa a honestidade, ser imperfeita é ser de verdade".

Por fim, 'Álbum de Casamento' é intensa e confessional. Expondo feridas íntimas com uma vulnerabilidade que vai desde os refrões cativantes ao blues: "Vou botar no papel tudo o que doer".

A urgência é de agora

O disco passeia pela urgência do 'viver agora', um conceito que já aparecia em sucessos do passado como 'Setevidas', 'Admirável Chip Novo' e 'Semana que Vem'. Em faixas como 'Pileque de Poeta', Pitty traz o lembrete de que o mais perigoso é não viver. Para a cantora, no entanto, a percepção atual do tempo passa de uma maneira totalmente nova. "É por isso que eu tô dizendo que é o primeiro, porque eu nunca senti isso. A gente acha que já descobriu um negócio, aí a vida vem e mostra que não sabemos de nada", reflete. "Essa urgência é de agora, só que é outro tipo".

"A gente acha que já descobriu um negócio, aí a vida vem e mostra que não sabemos de nada."

A discografia de Pitty 1 de 6

Apesar do tom acelerado, a resposta para essa urgência pede justamente o oposto: presença. Pitty defende que a rapidez do tempo não significa fazer tudo sem rumo. "É tudo muito rápido, piscou, passou. Isso não significa que a gente também tem que meter o louco sair fazendo qualquer coisa. Vamos aproveitar e ter perto quem a gente quer ter perto. Não gastar energia com quem não merece a nossa energia", defende. Falta, segundo ela, um olhar mais gentil para os detalhes de uma vida que está acontecendo agora.

Caminhada e sororidade

Na faixa 'Caminhada', Pitty traduz em música o sentimento de apoio e a força feminina, lembrando que "não estamos sozinhas, embora tentem dizer". Longe de ser um desabafo individual, a canção nasce de um olhar atento e generoso voltado para o coletivo. "Eu penso em como a gente pode se fortalecer, se unir", ressalta.

A cantora reflete que o conceito de sororidade, hoje, por vezes acaba sendo mal compreendido. Como exemplo, citou o recorde de mulheres de direita e conservadoras no Congresso e questionou se isso deve ser comemorado apenas pelo fato de serem mulheres. As eleições do dia 4 de outubro levaram 109 deputadas e 12 senadoras ao Congresso, a maior bancada feminina da história, segundo a Agência Câmara e a Agência Brasil, e, no Senado, a maioria das eleitas é de partidos de direita ou centro-direita, de acordo com a Congresso em Foco.

"Eu não tô aqui colocando em xeque as escolhas de cada pessoa. Cada um que seja livre pra escolher o que acha melhor", ressalva. "Mas, por exemplo, se tem uma mulher que não está alinhada com um ideal de vida, isso é sororidade pra você?", questiona a baiana.

Pitty Crédito: Jorge Daux

A música, no entanto, foca no que é essencial: o cuidado e o apoio mútuo. "Onde a gente se planta, o medo não vinga". "'Caminhada' passa por cima disso para chegar num lugar mais simples. Se a gente se apoia, se a gente se ajuda, vai ser mais legal. E que os homens venham junto também, porque a gente não tem que estar sozinha nesse rolê."

Um caos maravilhoso e Salvador no radar

Assumindo também a direção da nova turnê, Pitty não escondeu a correria. "Tô jogando em todas as posições." Não é a primeira vez que ela vem assumindo a direção de projetos "meio sem querer" e promete, a cada uma, que será a última. "Toda vez eu falo que eu nunca mais vou fazer e acabo fazendo", confessa.

Com o roteiro, iluminação e os ensaios acontecendo ao mesmo tempo, ela celebra. "Tá uma delícia! Tá um caos maravilhoso". E a missão agora é equilibrar o repertório novo com os sucessos que marcaram gerações. "Minha ideia é mesclar. Eu acho que é bacana também tocar as canções que as pessoas gostam de cantar e conhecem", adianta Pitty.

Embora as dez primeiras datas confirmadas não incluam Salvador, o que logo virou assunto entre os fãs, a artista faz questão de acalmar os corações baianos. "Eu vou chegar chegando, não fiquem tristes. Salvador tá no meu radar mais do que nunca." Segundo ela, essa é só a primeira parte da turnê, e confirma que novas datas e cidades serão anunciadas em breve. "O bicho vai pegar... Espere pra ver, aguarde e confie. Porque obviamente eu quero chegar aí, eu quero todos vocês."