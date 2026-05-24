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Foi plágio ou não? Após 26 anos, processo milionário contra Xuxa está perto de desfecho

Tribunal vai decidir critérios financeiros de indenização milionária ligada à criação da ‘Turma do Cabralzinho’

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:00

Xuxa é acusada de plágio
Xuxa é acusada de plágio Crédito: Reprodução

A disputa judicial envolvendo a apresentadora Xuxa Meneghel e o publicitário Leonardo Soltz pode ganhar um capítulo definitivo nas próximas semanas. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para 9 de junho a retomada do julgamento que discute o valor final de uma indenização por suposto plágio envolvendo o projeto “Turma do Cabralzinho”.

O processo se arrasta há 26 anos e agora está centrado apenas nos critérios financeiros da condenação. A ministra Nancy Andrighi será responsável pelo chamado “voto de minerva”, já que o julgamento ficou empatado entre os ministros da Corte.

Desenhos Xou da Xuxa - anos 80/90

Ursinhos Carinhosos: por Reprodução
Super Amigos: HBO Max, Youtube por Reprodução
Caverna do Dragão: Youtube por Reprodução
Smurfs: Youtube por Reprodução
Jonny Quest: Youtube por Reprodução
Luluzinha: Prime Video, HBO Max, Youtube por Reprodução
Caezinhos do Canil: Youtube por Reprodução
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Popeye: Youtube por Reprodução
Paw-pawsUrsinhos Mágicos: por Reprodução
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Tom e Jerry: HBO Max, Prime Video, Netflix por Reprodução
Formiga Atômica: Youtube por Reprodução
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Scooby-Doo: Prime Video, Netflix, HBO Max, Apple TV, Google Play, Youtube por Reprodução
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Coyote e Papa-Léguas: HBO Max, Prime Video por Reprodução
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Os Jetsons: Prime Video por Reprodução
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Grump, o Feiticeiro Trapalhão: Youtube por Reprodução
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Garfield e seus amigos: Netflix, Prime Video, Youtube por Reprodução
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Alvin e os esquilos (1983): Youtube por Reprodução
Os Caças Fantasmas (1986): Prime Video, Roku TV, Youtube por Reprodução
As Aventuras de Teddy Ruxpin (1984): Prime Video, Youtube por Reprodução
1 de 54
Ursinhos Carinhosos: por Reprodução

Segundo informações publicadas pelo ND Mais, a decisão pode alterar significativamente o valor da indenização, estimada em até R$ 50 milhões. O principal ponto discutido é a incidência de juros e correção monetária sobre o montante devido.

O caso envolve a acusação de que personagens e conceitos da “Turma da Xuxinha” teriam reproduzido elementos da “Turma do Cabralzinho”, criada por Leonardo Soltz para as comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. O publicitário afirma que houve uso indevido de sua obra sem autorização.

Antiga mansão de Xuxa Meneghel

Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
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Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução

Ao longo do processo, a Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a violação autoral e determinou o pagamento de indenização pela empresa Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda. Os valores, no entanto, variaram conforme os cálculos aplicados durante a fase de liquidação da sentença.

Em março deste ano, a Terceira Turma do STJ iniciou a análise dos recursos sobre os cálculos financeiros. O ministro Moura Ribeiro votou pela alteração do marco inicial dos juros e da correção monetária, entendimento que poderia reduzir drasticamente o valor final. Já os ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira divergiram parcialmente sobre a metodologia utilizada.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
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Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
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Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Xuxa e Ivete Sangalo por GNT
Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
Novo filme de Xuxa, 'Uma Fada Veio me Visitar' por Reprodução
Aos 60 anos, Xuxa fala sobre como está sendo seu processo de envelhecimento por Divulgação/Bradesco Seguros
Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
Xuxa Meneghel revela abusos na infância por Divulgação
Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
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Xuxa por Reprodução

Em entrevista à revista Veja, Leonardo Soltz afirmou que a retirada de juros e correção monetária diminuiria a indenização para valores entre R$ 3 milhões e R$ 7 milhões. “Se tirarmos juros e correção, o valor cai para algo próximo de R$ 3 milhões a R$ 7 milhões”, declarou o publicitário.

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O julgamento do próximo mês deve definir os parâmetros finais da condenação e pode encerrar uma das disputas judiciais mais longas já enfrentadas pela apresentadora.

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