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'Foi um milagre': avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista, pega fogo e fica destruído no RN; veja vídeo

Jato levava oito pessoas, incluindo o artista, quando perdeu o controle durante o pouso em Parelhas

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:48

Aeronave pegou fogo após sair da pista em pouso no RN Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O avião que levava o cantor Rey Vaqueiro saiu da pista durante o pouso e pegou fogo na madrugada deste domingo (13), em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Oito pessoas estavam a bordo, entre elas o artista, outros cinco passageiros e dois tripulantes. Todos conseguiram deixar a aeronave antes de as chamas se espalharem e ninguém sofreu ferimentos graves.

A aeronave, de matrícula PP-WMO, ficou destruída pelo fogo. Imagens registraram o momento em que as chamas tomaram conta do jato.

Avião com Rey Vaqueiro pegou fogo após sair da pista em pouso 1 de 14

O tenente-coronel Lima Verde, do Corpo de Bombeiros, afirmou à CNN Brasil que o avião teria perdido o freio durante o pouso e saído da área delimitada da pista. Até o momento, porém, não há confirmação sobre a causa da perda de controle.

O oficial classificou como "um milagre" o fato de todas as pessoas terem conseguido sair da aeronave sem ferimentos graves.

Turbinas ficaram em chamas

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram as duas turbinas do avião, de matrícula PP-WMO, em chamas. A aeronave havia parado em uma área próxima à mata.

O combate ao incêndio durou cerca de cinco horas. As equipes também precisaram resfriar as turbinas e acompanhar o consumo do combustível que ainda permanecia na aeronave.

A Cessna 550 Citation Bravo, PP-WMO, overran the runway and caught fire after landing at Kareli Airport in Brazil on Sunday.



The eight occupants exited the aircraft and were not seriously injured.



It's reported that Singer Rey Vaqueiro was on board the aircraft at the time of… pic.twitter.com/kscysu7HnI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 14, 2026

Ao todo, nove bombeiros participaram da ocorrência. Além de controlar o fogo, os profissionais trabalharam para impedir que as chamas atingissem a vegetação próxima. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista estava em condições adequadas e não apresentava problemas para pouso ou decolagem.

Cantor havia feito show horas antes

Rey Vaqueiro havia se apresentado em Moreno, em Pernambuco, na noite de sábado (12). Depois do compromisso, seguiu de avião para Parelhas, onde tinha outra apresentação marcada para a madrugada.

Minutos antes do acidente, uma primeira aeronave que transportava parte da equipe do cantor havia pousado normalmente no local.

O artista, os demais passageiros e os tripulantes foram levados ao Hospital Municipal de Parelhas para avaliação médica. Segundo o cantor, todos receberam os cuidados necessários.

Nas redes sociais, o prefeito de Parelhas, Tiago Almeida, publicou uma foto ao lado de Rey Vaqueiro e de profissionais que participaram do atendimento.

"É inimaginável pensar em uma queda de avião em Parelhas. Mas aconteceu. Hoje, diante de uma situação que ninguém esperava viver, profissionais de saúde e toda uma equipe se mobilizaram para cuidar, acolher e fazer o possível diante de uma emergência tão delicada", afirmou o prefeito.

Aeronave será investigada

O jato, de matrícula PP-WMO, é um Cessna 550 Bravo, fabricado em 2006, com capacidade para oito passageiros. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava regular para voo e tinha certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2027.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar o ocorrido. Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) estiveram no local e realizaram coletas que serão utilizadas na análise das circunstâncias do incidente.