CASA E JARDIM

Folhas ficam com pontas marrons mesmo com a terra úmida: o problema pode estar dentro de casa

Regar mais nem sempre resolve o ressecamento e pode até prejudicar as raízes; saiba o que observar



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:20

Aumentar a rega sem verificar a umidade da terra pode prejudicar as raízes e não resolver as pontas secas Crédito: Ilustração gerada por IA

Diante de uma planta com pontas marrons, o regador costuma ser o primeiro recurso. Basta tocar a terra, porém, para encontrar uma contradição em alguns casos: o substrato continua úmido, enquanto as extremidades das folhas ficam secas e quebradiças.

Colocar mais água no vaso parece a resposta mais lógica. Se a terra ainda estiver úmida, uma nova rega pode não ajudar a folhagem e ainda aumentar o risco de encharcamento das raízes.

As 4 melhores espécies de árvore para plantar no quintal 1 de 11

Nem todo ressecamento começa dentro do vaso. As condições ao redor da planta também interferem na quantidade de água perdida ao longo do dia, principalmente quando o ar dentro de casa permanece muito seco.

Espécies tropicais cultivadas em ambientes internos costumam deixar esse problema mais evidente. Calatéias, lírios-da-paz e algumas palmeiras estão adaptadas a condições naturalmente mais úmidas e podem reagir quando passam longos períodos em locais secos.

Ar-condicionado, ventiladores e correntes constantes também entram nessa equação. Ao atingirem diretamente a folhagem, podem alterar o microambiente da planta e favorecer o ressecamento das extremidades, mesmo quando a rotina de rega parece adequada.

Por que a folha seca se a terra ainda tem água?

Parte da explicação está na transpiração. Por meio de pequenas estruturas presentes principalmente nas folhas, chamadas estômatos, as plantas liberam vapor de água para o ambiente.

Quanto mais seco estiver o ar, maior pode ser a diferença de umidade entre o interior da folha e o espaço ao redor. Nesse processo, a planta continua perdendo água enquanto as raízes trabalham para repor o que saiu.

Justamente nas extremidades podem surgir alguns dos primeiros sinais desse desequilíbrio. Aos poucos, a ponta perde a aparência saudável, fica marrom e ganha a textura quebradiça que facilmente é confundida com falta de rega.

Dentro de casa, a posição escolhida para o vaso faz diferença. Uma planta colocada diante da saída do ar-condicionado, próxima de um ventilador ou em uma corrente constante pode enfrentar condições bem diferentes de outra mantida no mesmo cômodo.

Colocar mais água pode piorar a situação

É nessa tentativa de corrigir as pontas secas que outro problema pode começar. Diminuir o intervalo entre as regas sem verificar a terra faz com que mais água chegue a um substrato que ainda não precisava dela.

Para funcionar bem, as raízes também dependem de oxigênio. Manter o vaso permanentemente encharcado reduz os espaços de ar no substrato e cria condições desfavoráveis para o sistema radicular.

Antes de pegar novamente o regador, vale introduzir o dedo alguns centímetros na terra. O peso do vaso e a facilidade com que a água escoa pelos furos de drenagem também ajudam a entender o que está acontecendo abaixo da superfície.

Folhas amareladas, cheiro desagradável e substrato constantemente encharcado mudam a investigação. Esses sinais apontam para um cenário diferente daquele de uma planta aparentemente saudável que apresenta apenas as pontas ressecadas.

Nem toda ponta marrom significa ar seco

Baixa umidade é apenas uma das explicações possíveis. Sol intenso, períodos irregulares entre as regas, excesso de fertilizante e características da própria água utilizada no cultivo também podem produzir sintomas semelhantes.

Observar onde o vaso está colocado ajuda a separar essas possibilidades. Se várias folhas começam a secar nas extremidades enquanto a planta permanece perto do ar-condicionado ou recebe uma corrente constante, o ambiente merece atenção.

Certas espécies ainda apresentam maior sensibilidade aos minerais presentes na água da torneira. Com o passar do tempo, sais podem se acumular no substrato e contribuir para alterações nas bordas e pontas das folhas.

Terra, iluminação, ventilação e histórico de regas precisam ser analisados em conjunto. Uma ponta marrom isolada diz pouco sobre a causa do problema.

Como deixar o ambiente mais favorável

Identificada a baixa umidade como um dos fatores, mudar o microclima ao redor da planta tende a fazer mais sentido do que simplesmente despejar mais água no vaso.

Agrupar espécies com necessidades semelhantes é uma das possibilidades. A água naturalmente liberada pelas folhas pode contribuir para um ambiente ligeiramente mais úmido ao redor delas, desde que haja espaço suficiente para circulação de ar.

Outra alternativa são os umidificadores, especialmente em cômodos que passam longos períodos climatizados. A escolha do novo local, entretanto, precisa considerar também a quantidade de luz exigida pela espécie.

Bandejas com pedras e água aparecem com frequência entre as soluções domésticas. Nesse caso, o fundo do vaso deve permanecer acima da lâmina de água para impedir que o substrato fique constantemente encharcado.

Borrifar a folhagem, por outro lado, costuma provocar apenas uma mudança passageira. As pequenas gotas evaporam rapidamente e não necessariamente aumentam de maneira duradoura a umidade ao redor da planta.

A parte marrom da folha volta a ficar verde?

Depois que o tecido da extremidade seca e morre, aquela região não recupera a coloração original. Corrigir as condições de cultivo pode impedir novos danos, mas não transforma novamente a parte marrom em tecido verde.

Caso a aparência incomode, é possível aparar somente a área seca com uma tesoura limpa. O cuidado é não avançar sobre o tecido saudável durante o corte.

Folhas novas passam, então, a funcionar como um indicador mais útil. Se surgirem sem o mesmo ressecamento nas extremidades, há um sinal de que as mudanças no ambiente podem estar funcionando.

Persistindo o problema, outros fatores precisam entrar na investigação. Luminosidade, adubação, qualidade da água, drenagem e frequência das regas podem explicar por que as pontas continuam escurecendo.