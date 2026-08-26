Fome, orfanato e liberdade: livro resgata trajetória de mulher que desafiou a elite baiana

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:40
A escritora baiana Vera Spínola lança, nesta quarta-feira (26), o romance biográfico 'Remando contra a Maré', publicado pela editora Caramurê. A obra narra a trajetória de Regina Macedo de Aguiar, hoje aos 86 anos, que saiu do sertão baiano ainda na juventude, no lombo de um burro, enfrentou a fome e desafiou as estruturas rígidas e conservadoras de Salvador no século XX.
Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré'
O evento de lançamento, aberto ao público, ocorre a partir das 17h no Salão de Festas do Yacht Clube da Bahia, na capital baiana. O exemplar custará R$ 50.
A narrativa entrelaça a história pessoal da protagonista com fatos marcantes da sociedade baiana da época. Entre os episódios curiosos, o livro detalha o momento em que Regina, interna do Orfanato da Medalha Milagrosa, precisou ser levada pela Irmã Superiora até o Cardeal Augusto da Silva para pedir autorização para namorar o homem com quem se casaria. O fato histórico serviu de ponte para a autora resgatar os bastidores do famoso caso do Convento dos Perdões.
Mesmo aos 86 anos, Regina segue ativa como promotora de viagens e praticante de esportes aquáticos, simbolizando a metáfora que dá nome ao livro. A autora combina pesquisa documental, música e elementos narrativos para ambientar a trajetória de uma mulher que superou a miséria e construiu sua própria independência.