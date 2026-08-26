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Fome, orfanato e liberdade: livro resgata trajetória de mulher que desafiou a elite baiana

Obra 'Remando contra a Maré', de Vera Spínola, retrata a história real de Regina Macedo de Aguiar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:40

A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré Crédito: Divulgação 

A escritora baiana Vera Spínola lança, nesta quarta-feira (26), o romance biográfico 'Remando contra a Maré', publicado pela editora Caramurê. A obra narra a trajetória de Regina Macedo de Aguiar, hoje aos 86 anos, que saiu do sertão baiano ainda na juventude, no lombo de um burro, enfrentou a fome e desafiou as estruturas rígidas e conservadoras de Salvador no século XX.

Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré'

A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Divulgação
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Maria Clara Oberlaender
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Reprodução/Instagram
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Reprodução/Instagram
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Reprodução/Instagram
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Divulgação
A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Reprodução/Instagram
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A escritora baiana Vera Spínola lança o romance biográfico 'Remando contra a Maré' por Divulgação

O evento de lançamento, aberto ao público, ocorre a partir das 17h no Salão de Festas do Yacht Clube da Bahia, na capital baiana. O exemplar custará R$ 50.

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A narrativa entrelaça a história pessoal da protagonista com fatos marcantes da sociedade baiana da época. Entre os episódios curiosos, o livro detalha o momento em que Regina, interna do Orfanato da Medalha Milagrosa, precisou ser levada pela Irmã Superiora até o Cardeal Augusto da Silva para pedir autorização para namorar o homem com quem se casaria. O fato histórico serviu de ponte para a autora resgatar os bastidores do famoso caso do Convento dos Perdões.

Mesmo aos 86 anos, Regina segue ativa como promotora de viagens e praticante de esportes aquáticos, simbolizando a metáfora que dá nome ao livro. A autora combina pesquisa documental, música e elementos narrativos para ambientar a trajetória de uma mulher que superou a miséria e construiu sua própria independência.

  • SERVIÇO
    O que: Lançamento do livro 'Remando contra a Maré'
    Quando: 26 de agosto (quarta-feira), a partir das 17h
    Onde: Salão de Festas do Yacht Clube da Bahia (Av. Sete de Setembro, 3252 - Barra, Salvador)
    Valor do livro: R$ 50,00

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Tags:

Literatura Livro Lançamento Vera Spínola

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