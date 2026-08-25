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Fonte de chocolate, bar de drinks e padel: os detalhes do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar

Comemoração do adolescente teve ainda futebol, beach tennis e dinossauros da marca criada pelo próprio aniversariante

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:59

Aniversário de 15 anos de Davi Lucca
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca Crédito: Reprodução/Instagram

Fonte de chocolate, bar de drinks e partidas de padel foram algumas das atrações do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar Jr. A comemoração, realizada nesta segunda-feira (24), em Santos, também teve futebol e beach tennis, além de comidinhas como cachorro-quente, algodão-doce e churro. Já a decoração foi personalizada com as iniciais do aniversariante.

Os detalhes da celebração foram mostrados por Carol nas redes sociais. Entre os nomes que marcaram presença, estava Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar. Ela é mãe de Mavie, de 2, e Mel, de 1, e está à espera da terceira filha com o jogador.

Aniversário de 15 anos de Davi Lucca

Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Neymar joga padel no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mel e Neymar no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Gabigol no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Nenê no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Gabigol e Rafaella no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Neymar no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Carol Dantas com o filho, Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Neymar no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Neymar no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Gabigol no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Carol Dantas se reencontram por Reprodução/Instagram
Carol Dantas com Nadine, mãe de Neymar por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Rafaella e Leo Picon por Reprodução/Instagram
Mavie brinca no aniversário do irmão mais velho por Reprodução/Instagram
Aniversário teve música ao vivo por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi exibe celebração dos 15 anos do enteado por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Carol Dantas mostra lembrancinhas do aniversário de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Carol Dantas no aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
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Aniversário de 15 anos de Davi Lucca por Reprodução/Instagram

Decoração

Entre os detalhes da festa compartilhados por Carol, a mesa do bolo chamou atenção pela decoração personalizada. A produção foi pensada especialmente para Davi e seguiu uma combinação de azul, branco e preto, com as iniciais "D" e "L" estampadas no topo.

Pequenos dinossauros também fizeram parte da decoração. Os personagens são da AmigoDino, marca criada pelo próprio Davi Lucca e especializada em dinossauros articulados e colecionáveis produzidos em impressora 3D.

AmigoDino

AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Publicações do surfista Gabriel Medina (à esq.), da influenciadora Bruna Biancardi e da atriz Giullia Buscaccio (à dir.) por Reprodução/Instagram
Mariane Bernardi usa o AmigoDino na bolsa por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi usa o AmigoDino na bolsa por Reprodução/Instagram
AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, versão Brasil por Reprodução/Instagram
AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, versão Brasil por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Primeira coleção do AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram
Jade Seba usa o AmigoDino na bolsa por Reprodução/Instagram
Giullia Buscaccio mostra o AmigoDino por Reprodução/Instagram
Jade Seba usa o AmigoDino na bolsa por Reprodução/Instagram
Filho de Neymar Jr., Davi Lucca vira empreendedor com dinossauros feitos em impressora 3D por Reprodução/Instagram
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AmigoDino, criação de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar por Reprodução/Instagram

Na hora do parabéns, Davi foi recepcionado pelo pai, pela madrasta, pela mãe e pelos irmãos. Além de Mavie e Mel, ele é irmão de Valentin, de 6 anos, filho de Carol com Vinicius Martinez.

Esportes e atrações

A comemoração teve uma programação voltada para atividades esportivas. Davi apareceu jogando padel, assim como Neymar, que também participou da brincadeira. A festa ainda contou com partidas de beach tennis e futebol.

Além das atividades esportivas, os convidados puderam aproveitar uma fonte de chocolate e um bar de drinks. O cardápio também teve comidas tradicionais de festas, como cachorro-quente, algodão-doce e churros.

Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas

Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca com a mãe, Carol Dantas, e o irmão, Valentin por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca com a mãe, Carol Dantas, e o irmão, Valentin por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca com a mãe, Carol Dantas, e o irmão, Valentin por Reprodução/Instagram
Davi Lucca com a mãe, Carol Dantas, e o irmão, Valentin por Reprodução/Instagram
Carol Dantas com os filhos, Valentin e Davi Lucca, e o marido, Vinicius Martinez por Reprodução/Instagram
Davi Lucca com o irmão, Valentin por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram
Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca, Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca e Nadine no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Davi Lucca no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. por Reprodução/Instagram
Carol Dantas com os filhos Valentin e Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Carol Dantas e Neymar são pais de Davi Lucca por Reprodução/Instagram
Davi Lucca é filho de Neymar com a influenciadora Carol Dantas por Reprodução | Instagram
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Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas por Reprodução/Instagram

Convidados

Entre os convidados, Rafaella Santos, irmã de Neymar, e o namorado, Gabigol. O atacante, inclusive, é colega de Neymar no Santos. O jogador Nenê, do Botafogo-PB, também marcou presença na comemoração.

Neymar Pai participou da festa acompanhado da namorada, Mariane Bernardi. Nadine Gonçalves, avó do adolescente, também estiveram entre os presentes e apareceram em registros compartilhados por Carol.

Helena, de 2 anos, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, não apareceu nas fotos publicadas pela influenciadora. Recentemente, Amanda contou nas redes sociais que pretendia viajar com a filha para o Japão.

A festa reuniu familiares e amigos próximos de Davi e teve música ao vivo, além das atividades esportivas e das atrações preparadas para os convidados.

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Tags:

Neymar Davi Lucca Carol Dantas

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