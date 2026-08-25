PARABÉNS!

Fonte de chocolate, bar de drinks e padel: os detalhes do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar

Comemoração do adolescente teve ainda futebol, beach tennis e dinossauros da marca criada pelo próprio aniversariante

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:59

Aniversário de 15 anos de Davi Lucca Crédito: Reprodução/Instagram

Fonte de chocolate, bar de drinks e partidas de padel foram algumas das atrações do festão de 15 anos de Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar Jr. A comemoração, realizada nesta segunda-feira (24), em Santos, também teve futebol e beach tennis, além de comidinhas como cachorro-quente, algodão-doce e churro. Já a decoração foi personalizada com as iniciais do aniversariante.

Os detalhes da celebração foram mostrados por Carol nas redes sociais. Entre os nomes que marcaram presença, estava Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar. Ela é mãe de Mavie, de 2, e Mel, de 1, e está à espera da terceira filha com o jogador.

Aniversário de 15 anos de Davi Lucca 1 de 46

Decoração

Entre os detalhes da festa compartilhados por Carol, a mesa do bolo chamou atenção pela decoração personalizada. A produção foi pensada especialmente para Davi e seguiu uma combinação de azul, branco e preto, com as iniciais "D" e "L" estampadas no topo.

Pequenos dinossauros também fizeram parte da decoração. Os personagens são da AmigoDino, marca criada pelo próprio Davi Lucca e especializada em dinossauros articulados e colecionáveis produzidos em impressora 3D.

AmigoDino 1 de 20

Na hora do parabéns, Davi foi recepcionado pelo pai, pela madrasta, pela mãe e pelos irmãos. Além de Mavie e Mel, ele é irmão de Valentin, de 6 anos, filho de Carol com Vinicius Martinez.

Esportes e atrações

A comemoração teve uma programação voltada para atividades esportivas. Davi apareceu jogando padel, assim como Neymar, que também participou da brincadeira. A festa ainda contou com partidas de beach tennis e futebol.

Além das atividades esportivas, os convidados puderam aproveitar uma fonte de chocolate e um bar de drinks. O cardápio também teve comidas tradicionais de festas, como cachorro-quente, algodão-doce e churros.

Davi Lucca e a mãe, Carol Dantas 1 de 23

Convidados

Entre os convidados, Rafaella Santos, irmã de Neymar, e o namorado, Gabigol. O atacante, inclusive, é colega de Neymar no Santos. O jogador Nenê, do Botafogo-PB, também marcou presença na comemoração.

Neymar Pai participou da festa acompanhado da namorada, Mariane Bernardi. Nadine Gonçalves, avó do adolescente, também estiveram entre os presentes e apareceram em registros compartilhados por Carol.

Helena, de 2 anos, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, não apareceu nas fotos publicadas pela influenciadora. Recentemente, Amanda contou nas redes sociais que pretendia viajar com a filha para o Japão.