OPINIÃO POLÊMICA

Fora da Globo, Tiago Leifert surpreende ao revelar quem é seu ex-BBB favorito; confira

Apresentador ainda revelou que não gosta de outro ex-participante do reality

Neste domingo (16), o apresentador Tiago Leifert participou do clássico Programa Silvio Santos, no SBT, e disputou um jogo de 3 pistas, ao lado de André Marques. Tiago aproveitou e comentou um pouco dos bastidores do BBB e revelou quem é o seu participante favorito de todas as edições. >

O apresentador iniciou o bate-papo com Patrícia Abravanel contando que ainda mantém contato com antigos participantes do reality. “Converso com vários ex-BBBs, pelo Instagram, pelo WhatsApp… Converso muito com eles. Dou palpite na vida deles para encher o saco, mas tenho um bom relacionamento com muitos ainda”. >