Fora de 'A Fazenda 18', Malévola Alves 'amaldiçoa' reality e dispara: 'Levam um monte de lixo para o elenco'

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Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:35
Malévola Alves ficou de fora de 'A Fazenda 18', mas não deixou a estreia da nova temporada passar em branco. Pouco antes de o reality começar, na última segunda-feira (14), a influenciadora confirmou que não estava no elenco e aproveitou para alfinetar a produção do programa. Em tom de brincadeira, chegou a dizer que 'amaldiçoou' a edição e criticou o perfil dos participantes escolhidos.
A expectativa em torno do nome de Malévola aumentou horas antes da estreia. Nas redes sociais, ela apareceu segurando uma mala com o nome de 'A Fazenda' e deu a entender que poderia estar a caminho do confinamento. O mistério, porém, chegou ao fim pouco depois.
Malévola Alves
"Não, gente, não vou para fazenda. Dessa vez não", afirmou nos Stories do Instagram.
A influenciadora, que recentemente participou do 'Rancho do Maia', não escondeu a frustração por ter ficado fora do reality. Segundo ela, havia uma grande expectativa de que fosse chamada para a atração. "Estou triste, estou, gente, porque eu queria muito ir. Eu fui a pessoa mais votada esse ano, eu acho, falo isso com toda convicção, mas infelizmente o convite não veio", declarou.
Malévola critica elenco de 'A Fazenda 18'
Depois de confirmar que não participaria do reality, Malévola direcionou as críticas à produção. Ela afirmou que não pretende acompanhar a temporada e brincou que teria 'amaldiçoado' o programa.
"Por isso que eu amaldiçoei a temporada. Vai ser um flop total! Se depender de mim, não vou estar aqui assistindo de maneira alguma", disparou.
Na sequência, a influenciadora ironizou a escolha dos nomes que costumam aparecer no elenco do reality e não poupou palavras para definir alguns dos participantes. "Porque eles chamam... eles sempre levam um monte de lixo para o elenco. É o ex-BBB flopado, ex de tal famoso", afirmou.
Houve conversa com a Record?
Apesar de Malévola ter dito que não recebeu convite, a história teve um capítulo anterior nos bastidores. Em agosto, a equipe da influenciadora esteve na Record para conversar sobre uma possível participação em 'A Fazenda 18', segundo o portal LeoDias.
A negociação chegou a avançar, e o nome de Malévola teria agradado à produção. O acordo, no entanto, não foi fechado e ela acabou ficando fora da temporada, ainda segundo o site.
Malévola também rebateu uma declaração do diretor Rodrigo Carelli, que havia comentado sobre o assunto. Segundo ela, não houve convite para que participasse sequer como visitante.
"Carelli falou lá no vídeo que quem disse que eu não chamei ela. Mentira! Não chamou. Ah, não fui convidada para ser visitante, não fui convidada para nada, nada", afirmou.