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Fora de 'A Fazenda 18', Malévola Alves 'amaldiçoa' reality e dispara: 'Levam um monte de lixo para o elenco'

Influenciadora reclamou por não ter sido escolhida para a nova temporada do programa

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:35

Malévola Alves Crédito: Reprodução/Instagram

Malévola Alves ficou de fora de 'A Fazenda 18', mas não deixou a estreia da nova temporada passar em branco. Pouco antes de o reality começar, na última segunda-feira (14), a influenciadora confirmou que não estava no elenco e aproveitou para alfinetar a produção do programa. Em tom de brincadeira, chegou a dizer que 'amaldiçoou' a edição e criticou o perfil dos participantes escolhidos.

A expectativa em torno do nome de Malévola aumentou horas antes da estreia. Nas redes sociais, ela apareceu segurando uma mala com o nome de 'A Fazenda' e deu a entender que poderia estar a caminho do confinamento. O mistério, porém, chegou ao fim pouco depois.

Malévola Alves 1 de 16

"Não, gente, não vou para fazenda. Dessa vez não", afirmou nos Stories do Instagram.

A influenciadora, que recentemente participou do 'Rancho do Maia', não escondeu a frustração por ter ficado fora do reality. Segundo ela, havia uma grande expectativa de que fosse chamada para a atração. "Estou triste, estou, gente, porque eu queria muito ir. Eu fui a pessoa mais votada esse ano, eu acho, falo isso com toda convicção, mas infelizmente o convite não veio", declarou.

Malévola critica elenco de 'A Fazenda 18'

Depois de confirmar que não participaria do reality, Malévola direcionou as críticas à produção. Ela afirmou que não pretende acompanhar a temporada e brincou que teria 'amaldiçoado' o programa.

"Por isso que eu amaldiçoei a temporada. Vai ser um flop total! Se depender de mim, não vou estar aqui assistindo de maneira alguma", disparou.

Na sequência, a influenciadora ironizou a escolha dos nomes que costumam aparecer no elenco do reality e não poupou palavras para definir alguns dos participantes. "Porque eles chamam... eles sempre levam um monte de lixo para o elenco. É o ex-BBB flopado, ex de tal famoso", afirmou.

Houve conversa com a Record?

Apesar de Malévola ter dito que não recebeu convite, a história teve um capítulo anterior nos bastidores. Em agosto, a equipe da influenciadora esteve na Record para conversar sobre uma possível participação em 'A Fazenda 18', segundo o portal LeoDias.

A negociação chegou a avançar, e o nome de Malévola teria agradado à produção. O acordo, no entanto, não foi fechado e ela acabou ficando fora da temporada, ainda segundo o site.

Malévola também rebateu uma declaração do diretor Rodrigo Carelli, que havia comentado sobre o assunto. Segundo ela, não houve convite para que participasse sequer como visitante.