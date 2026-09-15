Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fora de 'A Fazenda 18', Malévola Alves 'amaldiçoa' reality e dispara: 'Levam um monte de lixo para o elenco'

Influenciadora reclamou por não ter sido escolhida para a nova temporada do programa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:35

Malévola Alves
Malévola Alves Crédito: Reprodução/Instagram

Malévola Alves ficou de fora de 'A Fazenda 18', mas não deixou a estreia da nova temporada passar em branco. Pouco antes de o reality começar, na última segunda-feira (14), a influenciadora confirmou que não estava no elenco e aproveitou para alfinetar a produção do programa. Em tom de brincadeira, chegou a dizer que 'amaldiçoou' a edição e criticou o perfil dos participantes escolhidos.

A expectativa em torno do nome de Malévola aumentou horas antes da estreia. Nas redes sociais, ela apareceu segurando uma mala com o nome de 'A Fazenda' e deu a entender que poderia estar a caminho do confinamento. O mistério, porém, chegou ao fim pouco depois.

Malévola Alves

Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves, nome artístico de Mariana Alves, é uma influenciadora digital e criadora de conteúdo que ganhou destaque nas redes sociais com vídeos de "humor ácido", lifestyle e moda por Reprodução | Instagram
1 de 16
Malévola Alves por Reprodução/Instagram

"Não, gente, não vou para fazenda. Dessa vez não", afirmou nos Stories do Instagram.

A influenciadora, que recentemente participou do 'Rancho do Maia', não escondeu a frustração por ter ficado fora do reality. Segundo ela, havia uma grande expectativa de que fosse chamada para a atração. "Estou triste, estou, gente, porque eu queria muito ir. Eu fui a pessoa mais votada esse ano, eu acho, falo isso com toda convicção, mas infelizmente o convite não veio", declarou.

Malévola critica elenco de 'A Fazenda 18'

Depois de confirmar que não participaria do reality, Malévola direcionou as críticas à produção. Ela afirmou que não pretende acompanhar a temporada e brincou que teria 'amaldiçoado' o programa.

"Por isso que eu amaldiçoei a temporada. Vai ser um flop total! Se depender de mim, não vou estar aqui assistindo de maneira alguma", disparou.

Na sequência, a influenciadora ironizou a escolha dos nomes que costumam aparecer no elenco do reality e não poupou palavras para definir alguns dos participantes. "Porque eles chamam... eles sempre levam um monte de lixo para o elenco. É o ex-BBB flopado, ex de tal famoso", afirmou.

Houve conversa com a Record?

Apesar de Malévola ter dito que não recebeu convite, a história teve um capítulo anterior nos bastidores. Em agosto, a equipe da influenciadora esteve na Record para conversar sobre uma possível participação em 'A Fazenda 18', segundo o portal LeoDias.

A negociação chegou a avançar, e o nome de Malévola teria agradado à produção. O acordo, no entanto, não foi fechado e ela acabou ficando fora da temporada, ainda segundo o site.

Malévola também rebateu uma declaração do diretor Rodrigo Carelli, que havia comentado sobre o assunto. Segundo ela, não houve convite para que participasse sequer como visitante.

"Carelli falou lá no vídeo que quem disse que eu não chamei ela. Mentira! Não chamou. Ah, não fui convidada para ser visitante, não fui convidada para nada, nada", afirmou.

Leia mais

Imagem - Filha de Chico Buarque reage a fama de 'talarico' do pai quase 20 anos depois de flagra aos beijos com mulher de músico: 'Não eram amigos'

Filha de Chico Buarque reage a fama de 'talarico' do pai quase 20 anos depois de flagra aos beijos com mulher de músico: 'Não eram amigos'

Imagem - Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos e viralizou com vídeos sobre as coisas que odiava

Quem era Duda Alves, tiktoker que morreu aos 22 anos e viralizou com vídeos sobre as coisas que odiava

Imagem - Nora de Gilberto Gil reage após revelar mágoa com cantor e dizer que filhos são 'herdeiros': 'Ódio no coração'

Nora de Gilberto Gil reage após revelar mágoa com cantor e dizer que filhos são 'herdeiros': 'Ódio no coração'

Tags:

A Fazenda Malévola A Fazenda 18 Malévola Alves

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Globo confirma elenco de 'Avenida Brasil 2' com reencontros e novos personagens; veja os 18 nomes anunciados

Globo confirma elenco de 'Avenida Brasil 2' com reencontros e novos personagens; veja os 18 nomes anunciados