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Fora dos gramados, Haaland investe em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 54 milhões; veja a fortuna envolvida

Atacante do Manchester City amplia investimentos no mercado imobiliário e aposta em empreendimento de alto padrão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:03

Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi Crédito: Reprodução

Aos 26 anos, Erling Haaland decidiu ampliar seus negócios fora dos gramados. O atacante do Manchester City, da Inglaterra, investiu ao lado do pai, Alf-Inge Haaland, em um empreendimento imobiliário de luxo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com imóveis que podem chegar à cifra de R$ 54 milhões.

O jogador norueguês, que já possui propriedades milionárias na Europa, adquiriu uma unidade no empreendimento ligado ao Manchester City, cujos valores das residências começam em aproximadamente 911 mil euros, equivalentes a R$ 5,7 milhões, e podem alcançar 8,58 milhões de euros, cerca de R$ 54 milhões.

Apesar dos preços elevados, o valor desembolsado especificamente por Haaland e pelo pai não foi divulgado.

Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi

Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução
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Haaland investe em imóveis de Abu Dhabi por Reprodução

O condomínio foi planejado para reunir moradia, lazer e atividades esportivas em um mesmo espaço. Além das áreas tradicionais de convivência, o projeto contará com restaurantes e instalações voltadas à prática de esportes, seguindo uma proposta de alto padrão associada à identidade do clube inglês.

A participação de Haaland no empreendimento também chama atenção pela relação entre o futebol e o mercado imobiliário de luxo. Para a estrategista de marcas Tamara Lorenzoni, projetos desse tipo buscam atrair compradores não apenas pela localização, mas também pela identificação com marcas reconhecidas internacionalmente.

“O luxo não está restrito aos endereços que já carregam prestígio histórico. Existem territórios que ganham relevância pela forma como conectam marcas, cultura e estilo de vida”, explicou a especialista.

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Segundo Tamara, a associação com um clube de alcance mundial pode transformar a experiência de compra em algo que ultrapassa a aquisição de um imóvel. “Quando um clube com a presença internacional do Manchester City leva sua identidade para um empreendimento residencial, ele cria uma narrativa que vai além da propriedade e pode despertar o interesse de um público que já tem uma relação afetiva com aquela marca”, acrescentou.

A especialista também destacou que a presença de personalidades famosas ajuda a despertar o interesse inicial dos consumidores. “Uma celebridade pode atrair os primeiros olhares, mas o valor de uma marca não se sustenta apenas pela notoriedade. É a combinação entre narrativa, excelência e consistência que constrói desejo e permanência”, afirmou.

O novo investimento se soma ao patrimônio imobiliário de Haaland, que já é proprietário de uma mansão com mais de mil metros quadrados na Europa.

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